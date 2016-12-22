Babel'in geleceği tarih belli oldu Beşiktaş'ın 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in geleceği tarih netleşti. İspanya'dan ayrılan ve Hollanda'ya giden Babel cumartesi İstanbul'a gelecek.

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Beşiktaş, Ryan Babel ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

'ın yeni transferi'de son dakika gelişmesi... 30 yaşındaki kanat oyuncusucumartesi günü İstanbul'a ayak basacak.Dün akşam son olarakformasıyla Real Betis maçına çıkan ve 1 gol atan Babel takım arkadaşları ve taraftarla vedalaşarak İspanya'dan ayrıldı.Bugün Hollanda'ya ailesinin yanına giden Babel'in İstanbul'a geleceği tarih netleşti. Hollandalı futbolcu cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Daha önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçirilen Babel'in İstanbul'da da sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.Deportivo formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Ryan Babel 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.