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Babel'in geleceği tarih belli oldu

Beşiktaş'ın 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in geleceği tarih netleşti. İspanya'dan ayrılan ve Hollanda'ya giden Babel cumartesi İstanbul'a gelecek.

22 Aralık 2016, Perşembe 15:02 Yorum Yaz
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Beşiktaş'ın yeni transferi Babel'de son dakika gelişmesi... 30 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel cumartesi günü İstanbul'a ayak basacak.

Dün akşam son olarak Deportivo formasıyla Real Betis maçına çıkan ve 1 gol atan Babel takım arkadaşları ve taraftarla vedalaşarak İspanya'dan ayrıldı.

Bugün Hollanda'ya ailesinin yanına giden Babel'in İstanbul'a geleceği tarih netleşti. Hollandalı futbolcu cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Daha önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçirilen Babel'in İstanbul'da da sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

Deportivo formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Ryan Babel 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Yakup Çınar / fanatik.com.tr
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Babel'in geleceği tarih belli oldu