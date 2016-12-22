Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Aytemiz Alanyaspor’dan Benfica’ya davet

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Portekiz’in Benfica takımını Alanya’ya davet etti.

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Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Portekiz’in Benfica takımını Alanya’ya davet etti.

Çavuşoğlu, menajer Cenk Melih Yazıcı ve Beşiktaş’ın eski Şilili futbolcusu Rodrigo Tello’nun misafiri olduğu Portekiz’de Benfica Kulübüne ziyarette bulundu.

Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira ve başkan yardımcısı Paulo Gonçalves tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Benfica’nın Estadio da Luz Stadı’nda Rio Ave ile oynadığı karşılaşmayı da izledi.

Luis Filipe Vieira, ziyaretin anısına başkan Çavuşoğlu’na üzerinde isminin yazdığı Benfica forması hediye etti.

Portekiz’in dünyaca ünlü eski milli oyuncularından, Sporting Lizbon Akademisinin altyapı genel direktörü Virgilio Lopez’i de ziyaret eden Çavuşoğlu, akademinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Benfica Kulübü tarafından çok iyi ağırlandığını belirterek, "Benfica’dan kiraladığımız oyuncumuz Candeias, kulübümüzü çok överek memnuniyetini iletmiş. Bunun için bize teşekkür ettiler ve her zaman destek olacaklarını söylediler. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi formasını da hediye ederek sürpriz yaptılar. Benfica’nın büyük bir camia olduğunu ve kendilerini Alanya’da görmekten mutluluk duyacağımı ifade ettim. Sayın Vieira da en kısa zamanda Alanya’ya geleceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.
 
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Aytemiz Alanyaspor’dan Benfica’ya davet