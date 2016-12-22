Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist (Barcelona - Hercules Özet) Arda Turan Hercules ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında şov yaptı. Barcelona'nın Hercules'i 7-0 yendiği maçta Milli yıldızımız, maçı 3 gol ve 1 asist ile tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Barcelona'da gururumuz Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli futbolcumuz 3 gol ve 1 asist ile oynayarak 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.



Mücadelede gol perdesini 37'de Lucas Digne açtı. Ardından Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı. Golün asistini Arda Turan yaptı. 55. dakikada sahneye Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.



5-0'dan sonra Arda Turan yine şova devam etti. Milli gururumuz 86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0'a getiren isim oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti



Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile çok iyi bir performans sergilemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.



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İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen'da gururumuzkarşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli futbolcumuz 3 gol ve 1 asist ile oynayarak 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.Mücadelede gol perdesini 37'deaçtı. Ardındanpenaltıdan'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı. Golün asistini Arda Turan yaptı. 55. dakikada sahneye Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.5-0'dan sonra Arda Turan yine şova devam etti. Milli gururumuz 86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0'a getiren isim oldu.Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile çok iyi bir performans sergilemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti.