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Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist (Barcelona - Hercules Özet)

Arda Turan Hercules ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında şov yaptı. Barcelona'nın Hercules'i 7-0 yendiği maçta Milli yıldızımız, maçı 3 gol ve 1 asist ile tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

22 Aralık 2016, Perşembe 14:50 Yorum Yaz
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İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da gururumuz Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli futbolcumuz 3 gol ve 1 asist ile oynayarak 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.

Mücadelede gol perdesini 37'de Lucas Digne açtı. Ardından Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Rafinha skoru 3-0'a getiren golü attı. Golün asistini Arda Turan yaptı. 55. dakikada sahneye Arda Turan çıktı ve attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.

5-0'dan sonra Arda Turan yine şova devam etti. Milli gururumuz 86. ve 89. dakikalarda attığı gollerle maçı 7-0'a getiren isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti

Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı mücadelede de 3 gol, 1 asist ile çok iyi bir performans sergilemiş ve Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilmişti. 

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Arda Turan şov yaptı! 3 gol ve 1 asist (Barcelona - Hercules Özet)