Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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"Arda bana hat-trick yapacağını söylemişti"

Arda Turan'ın Barcelona'lı takım arkadaşı Rakitic, milli yıldızımızın hat-trick yapmak istediğini ve bunu on saniye içinde gerçekleştirdiğini söyledi.

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Dün Kral Kupası karşılaşmasında rakibi Hercules'i 7-0 yenen Barcelona'da; orta saha oyuncusu Rakitic, milli yıldızımız Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada golü bulunan Hırvat futbolcu, Arda'nın attığı iki golden sonra köşe vuruşu kullanılacağı sırada kendisine gelip "Topu benim olduğum yere at, hat-trick yapmak istiyorum" dediğini ve Türk futbolcunun 10 saniye sonra bunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Maçın 55. dakikasını kaydeden Arda, karşılaşma bitmeden son 4 dakikaya da iki gol sığdırdı. Böylelikle Katalan devi, kupa karşılaşmalarında son 16'ya kaldı.  

Turan, daha önce de takımının Camp Nou'da Mönchengladbach'la karşılaştığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk kez hat-trick yapmıştı.

Büke Narin/Fanatik.com.tr
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"Arda bana hat-trick yapacağını söylemişti"