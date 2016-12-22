Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Altınordu'da Erdoğan telaşı

Altınordu'da sol kanat Erdoğan'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı.

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TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ümraniyespor'la ilk yarının son sınavına çıkacak Altınordu'da sol kanat Erdoğan'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Antrenmanda sol üst adalesinde ağrılar hisseden Erdoğan'ın çekilen MR'ında ödem tespit edildi. İdmanlarda son durumuna bakılacak Erdoğan'ın tamamen iyileşmemesi halinde Ümraniye karşısında tedbir amaçlı dinlendirileceği belirtildi.

Üç haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı planlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz hafta içinde kupada Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenildi. Ligde ise son 5 karşılaşmayı kayıpsız geçtiler. Formda bir takımla oynayacağız, ancak biz de gücümüzün farkındayız. Devre arasına moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Evimizde hiç kaybetmedik, bu geleneği sürdürüp 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi. Kırmızı lacivertlilerde cezalı Yusuf Acer forma giyemeyecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ - DHA
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Altınordu'da Erdoğan telaşı