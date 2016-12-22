Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Alman futbolcu boynundan vuruldu

Almanya Bundesliga 2 ekibi Dinamo Dresden’de forma giyen 21 yaşındaki sol bek Marc Wachs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

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Almanya Bundesliga 2 ekibi Dinamo Dresden’de forma giyen 21 yaşındaki sol bek Marc Wachs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Akrabasının gazete bayisinde kimliği belirsiz soyguncuların kurşunuyla boynundan yaralanan futbolcunun durumunun iyi olduğu ancak o sırada dükkanda bulunan 59 yaşındaki bir diğer akrabasının hayatını kaybettiği açıklandı.  

Alman polisi, soygun amaçlı girdiği dükkanda bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de ağır yaralayan soyguncunun robot resminin çizilerek merkezlere gönderildiğini duyurdu. 
 
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Alman futbolcu boynundan vuruldu