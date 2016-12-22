Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı! İşte istatistikler

Süper Lig'de 16. haftanın en önemli maçına hakem Ali Palabıyık atandı. Ankara bölgesi hakemi olan 35 yaşındaki Ali Palabıyık kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yönetecek. Peki Ali Palabıyık bu sezon hangi maçlarda düdük çaldı? Kariyer istatistikleri ve detaylar haberimizde...

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Trabzonspor - Fenerbahçe ile Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık pazar günü Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu karşılaşmaya Ali Palabıyık'ı atadı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tolga Özkalfa...

Ankara bölgesi hakemi Ali Palabıyık 2003 yılında başladığı hakemlik kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yönetecek.  2013 yılından bu yana Süper Lig'de maç yönetmeye başlayan Ali Palabıyık bu sezon Hüseyin Göçek ile birlikte en çok maç yöneten hakem durumunda. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nden 5 maçta düdük çalan Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 11 maç yönetti.
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2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Ali Palabıyık bu sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2'şer maçında görev yaptı. 

Ali Palabıyık yönetiminde ligde ne yaptılar? 

Trabzonspor - Fenerbahçe
10              Maç                  10
4                Galibiyet             4
2                Beraberlik           3    
4                Yenilgi                3
29               Sarı kart           28
29               Rakibine sarı     28
3                 Kırmızı kart         5
3                 Rakibine kırmızı   2    
1                 Penaltı                 2
-                  Rakibine penaltı    1

Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı?
Maç: 11
Sarı kart: 60
Kırmızı kart: 9
Penaltı: 3
 
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Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı! İşte istatistikler