Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı! İşte istatistikler

Ankara bölgesi hakemi Ali Palabıyık 2003 yılında başladığı hakemlik kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yönetecek. 2013 yılından bu yana Süper Lig'de maç yönetmeye başlayan Ali Palabıyık bu sezon Hüseyin Göçek ile birlikte en çok maç yöneten hakem durumunda. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nden 5 maçta düdük çalan Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 11 maç yönetti.
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2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Ali Palabıyık bu sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2'şer maçında görev yaptı.
Ali Palabıyık yönetiminde ligde ne yaptılar?
Trabzonspor - Fenerbahçe
10 Maç 10
4 Galibiyet 4
2 Beraberlik 3
4 Yenilgi 3
29 Sarı kart 28
29 Rakibine sarı 28
3 Kırmızı kart 5
3 Rakibine kırmızı 2
1 Penaltı 2
- Rakibine penaltı 1
Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı?
Maç: 11
Sarı kart: 60
Kırmızı kart: 9
Penaltı: 3