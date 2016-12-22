Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı! İşte istatistikler Süper Lig'de 16. haftanın en önemli maçına hakem Ali Palabıyık atandı. Ankara bölgesi hakemi olan 35 yaşındaki Ali Palabıyık kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yönetecek. Peki Ali Palabıyık bu sezon hangi maçlarda düdük çaldı? Kariyer istatistikleri ve detaylar haberimizde...

Trabzonspor - Fenerbahçe ile Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık pazar günü Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu karşılaşmaya Ali Palabıyık'ı atadı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tolga Özkalfa...



Ankara bölgesi hakemi Ali Palabıyık 2003 yılında başladığı hakemlik kariyerinde ilk kez Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yönetecek. 2013 yılından bu yana Süper Lig'de maç yönetmeye başlayan Ali Palabıyık bu sezon Hüseyin Göçek ile birlikte en çok maç yöneten hakem durumunda. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nden 5 maçta düdük çalan Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 11 maç yönetti.

İlişkili Haber Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Ali Palabıyık bu sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2'şer maçında görev yaptı.



Ali Palabıyık yönetiminde ligde ne yaptılar?



Trabzonspor - Fenerbahçe

10 Maç 10

4 Galibiyet 4

2 Beraberlik 3

4 Yenilgi 3

29 Sarı kart 28

29 Rakibine sarı 28

3 Kırmızı kart 5

3 Rakibine kırmızı 2

1 Penaltı 2

- Rakibine penaltı 1



Ali Palabıyık bu sezon ne yaptı?

Maç: 11

Sarı kart: 60

Kırmızı kart: 9

Penaltı: 3

ile'in 16. haftasında 26 Aralık pazar gününda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu bu karşılaşmaya'ı atadı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarınıveyapacak. Maçın 4. hakemi ise...Ankara bölgesi hakemi Ali Palabıyık 2003 yılında başladığı hakemlik kariyerinde ilk kezmaçı yönetecek. 2013 yılından bu yana Süper Lig'de maç yönetmeye başlayan Ali Palabıyık bu sezonile birlikte en çok maç yöneten hakem durumunda. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nden 5 maçta düdük çalan Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 11 maç yönetti.2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçı yöneten Ali Palabıyık bu sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2'şer maçında görev yaptı.Ali Palabıyık yönetiminde ligde ne yaptılar?10 Maç 104 Galibiyet 42 Beraberlik 34 Yenilgi 329 Sarı kart 2829 Rakibine sarı 283 Kırmızı kart 53 Rakibine kırmızı 21 Penaltı 2- Rakibine penaltı 1Maç: 11Sarı kart: 60Kırmızı kart: 9Penaltı: 3