Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e şehitler için tepki Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, Kulüpler Birliği'nin organize ettiği şehitler yürüyüşündeki fotoğraftaki görüntüsü yüzünden Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i eleştirdi.

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'ün başkanBaşkanı'i hedef alan eleştirisindeki fotoğrafta, yürüyüşe katılanların neşeli halleri dikkati çekmişti. Adnan Öztürk, yaptığı açıklamada yürüyüş esnasındaki görüntüyü şöyle eleştirdi:"Bir futbol müsabakasını müteakip, onlarca masum insanımızın, bizleri koruyan memur kardeşimizin şehit olduğu yere, Türk futbolunu temsilen giden heyetin fotoğrafını görünce çok rahatsız oldum. Bir şekilde parçası olduğum spor camiasına ve mensubu olduğum Galatasaray camiasına böyle bir resmin yakışmadığını düşünüyorum. Böyle anmaya gidenlerin bence hiç dışarı çıkmayıp, koltuklarında oturmaları daha isabetli olurdu.Şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sonsuz şükran hislerim ve dualarım, resimsiz, sessiz ama tüm kalbimle onlarla.."