14+1 Pool Bilardoda Türkiye Şampiyonası sona erdi Bilardo'da Türkiye Şampiyonası'nın ilk kazananları belli oldu.

Halk arasında Amerikan diye bilinen, camianın cepli bilardo diye adlandırmaya başladığı 14+1 pool bilardoda Saki Kanatlar birinci olurken, Melih Dağaş klasmandaki 2.'liğini korudu. Mehmet Bakıcı 3., Ferdi Özdemir de 4. oldu. 9 top müsabakaları ise devam ediyor. Türkiye 3 bant bilardo ve 9 top pool bilardo final etabında sona yaklaşılıyor.



Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla Margi Otel'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası final etabında 32 sporcu ile başlayan 3 bant finallerinde grup maçları tamamlandı ve son 16 maçları başladı. 4 masada aynı anda oynanan müsabakalarda bu akşam çeyrek final maçları da tamamlanmış olacak. Yarı final maçları ve final maçı ile Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.



Uğur DEMİRKIRDI, Mustafa AKIN -DHA