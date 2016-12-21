Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Yılmaz Vural'dan Dursun Özbek'e: Ona kırgınım...

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e göndermede bulundu: Dursun Bey'e kırgınım. Koskoca Galatasaray'ın başına altyapı antrenörü getirdi...

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Antrenörlük kariyerinde sayısız takım çalıştıran ve futbol dünyasının renkli simalarından biri olan Yılmaz Vural, yine gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Son olarak Adana Demirspor'da görev alan deneyimli çalıştırıcı, Goal.com'da yine kendi uslubuyla dobra ifadeler kullandı.

İşte Yılmaz Vural'dan inciler:

''Şenol Güneş'i hâlâ Fatih Terim, Mustafa Denizli seviyesinde kabul etmemek ayıp."

"Yahu kim eğitmiş Arda'yı! Çocuk kendi kendini eğitmiş işte..."

"Bak Mourinho'ya takım elbiseyle çamurlara atlıyor... Yurtdışında bu eğitimlerde drama dersi verilir. Bu iş böyle yapılır."

"Riekerink konusunda Dursun Bey'e çok kırıldım. 'Aranızdan buraya gelecek kimseyi göremedim. Koskoca Galatasaray'ın başına altyapı antrenörünü getirdim. Yuh size'. Böyle anladım ben bu yaptığını."

"Bana Dubai'den teklif geldi, Dubai liginin sonuncusu. Belçika'dan teklif geldi, sondan üçüncü. Ya şöyle sorunsuz bir takımdan teklif gelmiyor kardeşim..."

"Ben gelsem Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta antrenör sorunu olmaz. Büyüklerden birine gelirsem, vizyon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olur."

"Luis Enrique, benim aldığım eğitimi almamıştır. Haydi gitsin bitirsin bakalım Almanya Akademisi'ni..."
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Yılmaz Vural'dan Dursun Özbek'e: Ona kırgınım...