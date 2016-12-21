Trabzonsporlu Durica: Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyoruz

Trabzonspor'un Slovakya savunma oyuncusu Jan Durica, kulüp dergisinde yer alan söyleşide yeni kurulan bir ekip olduklarını belirtti. Zamanla daha iyi olacaklarını düşündüğünü söyleyen Durica, transfer olmadan önce takımın eski oyuncuları Vittek ve Sapara’dan bilgi aldığını belirtirken şunları söyledi:
Vittek ve Sapara'nın buraya gelmemde katkısı oldu. Ben sessiz ve sakin yerleri çok seviyorum. Böyle olmadığı için Moskova’yı pek sevmezdim. Çünkü 20 milyon insan ve çok fazla trafik vardı. Bu nedenle Trabzon hem benim hem de ailem için çok iyi. Deniz kenarında bir evimiz var. Bebeğimizi güzel bir ortamda büyütüyoruz. Moskova ve İstanbul gibi şehirlerde insanlar daha sinirli ve stresli oluyor. Trabzon’da ise insanlar daha sıcak ve arkadaş canlısı.
"BU KADAR UZUN SÜREN KUPA SERÜVENİ YAŞAMADIM"
Bu sezon istenilen seviyede olmadıklarını, ancak kupada mutlu sona ulaşıp ligi de en iyi noktada tamamlamak istediklerini dile getiren Durica, şöyle devam etti:
Bulunduğumuz durumdan ben de takım arkadaşlarım da mutlu değil. Ancak yeni kurulan takımlara biraz zaman gerekiyor. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuz iyileşiyor. Örnek vermek gerekirse; Beşiktaş maçında çok iyi oynadık ama bazı hakem hataları nedeniyle sonuç ortada. Hem lig, hem de kupada mücadele devam ediyor. Kariyerim boyunca bu kadar uzun süren bir kupa serüveniyle karşılaşmamıştım. Bu zamana kadar hep eleme usulü maçlar oynadım. Bu maçlar ligi nasıl etkiler bilmiyorum. Ancak kupayı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz.
"ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"
Takımda çok iyi ve deneyimli oyuncuların bulunduğuna dikkat çeken Durica, teknik direktör Ersun Yanal ile olan ilişkilerini anlatırken de şunları söyledi:
Önemli deneyimleri olan kaptan Onur’un yanı sıra genç futbolcular kadroda bulunuyor. Çok sayıda yeni oyuncu takıma katılfı. Böyle olunca takım olmak kolay ve çabuk olmuyor. Adım adım ilerleyerek iyi bir takım birlikteliğine kavuşacağımızı düşünüyorum. Şu anda da o sürecin içeresindeyiz. Çok karakterli ve işini disiplinli yapan bir teknik direktörümüz var. Arada bizi esprilere de boğuyor. Ayrıca oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor, fikirlerini alıp takımın durumunu soruyor. Bu bana göre çok önemli. Kötü sonuçlar sonrası haliyle çok üzülüyor. Trabzonspor için her zaman daha iyisini yapmak ve takımı yukarıya taşımak istiyor.
"HERKES FUTBOLLA YAŞIYOR"
Trabzon’da insanların futbola aşkla bağlandığını anlatırken kendisine takılan 'savunma bakanı' lakabının da eğlenceli olduğunu dile getiren Durica, açıklamalarına şöyle devam etti:
Burada herkes futbolla yaşıyor. Galatasaray maçı sonrası havalimanında o kadar insan tarafından karşılanmamız beni çok şaşırttı, mutlu etti. Böyle bir durumu ilk kez yaşadım. 'Savunma Bakanı' lakabı benim için çok eğlenceli ancak ben kendimi o şekilde hissetmiyorum. Ben bu takımın bir oyuncusuyum. O nedenle sahada elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. 35 yaşındayım ve futbol kariyerimin son 2 senesini yaşıyorum. Bu süre içinde elimden geldiğince takımıma katkı sağlamak istiyorum.
"EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM"
Son olarak formunu korumak için yaptığı çalışmalarını vurgulayşan Durica, şöyle dedi:
İçki kullanmıyorum. Sağlıklı beslenmeye ve kendime iyi bakmaya özen gösteriyorum. Yaş ilerledikçe genç oyunculara oranla iki kat daha fazla çalışıp kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de bunu yapıyorum. Mutlaka ekstra çalışmalar yapıyorum. Örneğin antrenmanlardan bir saat önce salona girip çalışmaya başlıyorum.
DHA