Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Trabzonspor'da Ahmet Oğuz sürprizi!

Trabzonspor devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, gündemine Gençlerbirliği sağbeki Ahmet Oğuz’u da aldı.

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Trabzonspor devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, gündemine Gençlerbirliği sağbeki Ahmet Oğuz’u da aldı. sezon başından itibaren Başkent ekibinin değişmez sağbeki olan Ahmet, yaptığı çıkışla birlikte A Milli Takım aday kadrosuna da davet edildi. Kırmızı – Siyahlı oyuncu, Bordo-Mavili takıma karşı Ankara’da oynanan maçta hem savunmada çok başarılı gözüktü, hem de hücum gücü olarak olumlu işlere imza attı. Henüz 23 yaşında olmasına karşın özgüveni de yüksek olan bu futbolcuyla ilgili bilgi alan Bordo-Mavili kulübün kurmayları harekete geçti.
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Ahmet Oğuz’un sözleşmesinde, “1 milyon liraya serbest kalır” şeklinde özel bir madde olduğu ileri sürüldü. Bunu öğrenen Trabzonspor cephesi hemen harekete geçti. Ahmet Oğuz’un sözleşmesinde böyle bir madde olması halinde, devre arasında, olmazsa sezon sonunda transferi için çaba harcanması yönünde karar alındı. Şimdi Trabzonspor kurmayları, Ahmet Oğuz’un menajeriyle bağlantıya geçerek, bonservis bedeliyle ilgili sözleşmesinde özel bir madde olup olmadığını araştırmaya ve haber beklemeye başladılar. 

Kaynak: Trabzonajans
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Trabzonspor'da Ahmet Oğuz sürprizi!