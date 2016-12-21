Trabzonspor'da Ahmet Oğuz sürprizi!

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Ahmet Oğuz’un sözleşmesinde, “1 milyon liraya serbest kalır” şeklinde özel bir madde olduğu ileri sürüldü. Bunu öğrenen Trabzonspor cephesi hemen harekete geçti. Ahmet Oğuz’un sözleşmesinde böyle bir madde olması halinde, devre arasında, olmazsa sezon sonunda transferi için çaba harcanması yönünde karar alındı. Şimdi Trabzonspor kurmayları, Ahmet Oğuz’un menajeriyle bağlantıya geçerek, bonservis bedeliyle ilgili sözleşmesinde özel bir madde olup olmadığını araştırmaya ve haber beklemeye başladılar.
Kaynak: Trabzonajans
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