Tek gündem Fenerbahçe

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Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Trabzonspor’da gündem hem saha içinde hem de dışında bir hayli yoğun ama öne çıkan nokta, ilk yarının son haftasında Fenerbahçe ile Avni Aker’de oynanacak olan 90 dakika...

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Takımın bugün Türkiye Kupası’nda maçı var, bir yandan da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak teknik heyetten taraftara kadar herkesin aklında Fenerbahçe mücadelesi var...

Bordo-Mavililer’in hocası, rakibinin hem kazandığı hem kaybettiği maçları analiz ediyor. Fener’in hücum aksiyonlarına karşı kilit oyuncularını belirleyen Yanal, Avni Aker’de zafer istiyor.

Trabzonspor’da gündem hem saha içinde hem de dışında bir hayli yoğun ama öne çıkan nokta, ilk yarının son haftasında Fenerbahçe ile Avni Aker’de oynanacak olan 90 dakika... Bir yandan bugün gerçekleşecek kupa maçının hazırlıklarını sürdüren, diğer taraftan ara transfer için çalışmalarda bulunan Bordo-Mavililer, pazartesi günkü dev kapışmayı ise apayrı bir yere koymuş durumda. Karadeniz ekibinin teknik kadrosu, zorlu mücadele için şimdiden analizlere başladı.

Ekibi rapor hazırlayacak

Fenerbahçe’nin hem kazandığı hem kaybettiği tüm maçlar üzerinde çalışacak olan Ersun Yanal’ın beyin takımı, kapsamlı bir dosya hazırlayacak ve deneyimli hocayla paylaşacak. Bu analizlerin sonucunu merakla bekleyen Bordo-Mavililer’in teknik patronu, ön çalışmalarında ise rakibin 2 formda hücum oyuncusu, Lens ve Sow ile savunmadaki zaaflarına dikkat çekiyor.

Şifre: Disiplin+konsantrasyon

Takımının her maç birçok pozisyona girdiğini, tek sıkıntının topu 3 direk arasından geçirmek olduğunu ifade eden Yanal’ın yakın çevresine, “Lens ve Sow’un formu herkesin bildiği, bizim keşfimiz bir durum değil. Ancak iyi yardımlaşarak, oyun konsantrasyonunu ve disiplinini en üst seviyede tutarak bunu başarabiliriz. Fenerbahçe’nin de çok gol yemese bile savunmada açıklar verdiğini biliyoruz. O nedenle çalışacaklarımızı sahaya yansıtırsak istediğimizi alabiliriz” mesajları verdiği öğrenildi.
 
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