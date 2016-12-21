Tek forma iki takım! Kırklareli Belediyespor Basketbol Takımı, hafta sonu Küçükköy deplasmanında yaşanan forma krizi nedeniyle hükmen galip gelme şansını yakalasa da buna karşı çıktı, yedek formalarını rakibe verip, maçın oynanmasını sağladı.

Ülke olarak o kadar sıkıntılı ve karanlık günlerden geçiyoruz ki, kardeşliği, dostluğu, beraber yaşama olgusunu mumla arıyoruz...



İşte böyle bir ortamda sporun etkisi, paylaşımcılığı ve insanları birleştirici özelliği daha bir kıymetli oluyor... Sanki kaybetmeye yüz tuttuğumuz değerlerimiz bu sihirli eğlence ile filizleniyor, yaşamayı sürdürüyor...



Buna en güzel örnek geçtiğimiz günlerde karşımıza çıktı... Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde hafta sonu oynanan Küçükköy-Kırklareli Belediyesi karşılaşmasından önce yaşananlar, sporda fair-play ruhunun her zaman ayakta kalacağını kanıtladı, gelecek adına hepimizi umutlandırdı...



Kurallar gereği, ev sahibi takımların maçlara açık, deplasman takımlarının ise koyu renk formayla çıkması gerekirken, Küçükköy Basketbol Takımı, diğer formalarını salona getirmediği için maça koyu renkle çıkmak istedi. Maçın gözlemcisi Yaşar Terzioğlu, iki takım oyuncularının yan yana fotoğrafını çekip hakemlere gösterdi. Maçın hakemleri Ahmet Basri Yıldız ile Merve Batur, bu şekilde karşılaşmayı oynatamayacaklarını belirtti. Küçükköy takımının belirtilen sürede açık renkli formaları getirememesi durumunda maçı Kırklareli’nin hükmen kazanacağı bildirildi.



Çare tükenirken



Maçın gözlemcisi, Kırklareli benchine giderek, açık renk formalarını giyerek maçı oynayıp oynayamayacaklarını sordu. Kırklareli buna olumlu yanıt vermek istedi ama ortada bir sorun daha vardı. Deplasmanda açık renk formaya ihtiyaç olmayacağı düşünüldüğünden, sadece 10 forma ellerindeydi, takımları ise 12 kişiydi.



Artık yapacak çok şey kalmamış gibiydi ama maçın hükmen neticelenmesini istemeyen Kırklareli Belediyespor Antrenörü Nejat Deyrin Hajredinoviç, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı ve ortaya güzel bir fikir çıktı.



Rakiplerinin kadrosu zaten 10 kişiydi, Kırklareli’nin beyaz formasını giyip, maçı oynayabilirlerdi. Bu teklif maçın gözlemcisine sunuldu. O da hakemlerle konuştu. Kırklareli takımına ‘Maçın hükmen neticelenmesi gerekirken, rakiplerinin kendi formalarını giyerek oynamasını kabul ettiklerine’ dair bir kağıt imzalatıldı ve iki takım da Kırklareli Belediyesi forması ile maça başladı.



Antrenör Nejat Deyrin Hayredinovic, kararı oyuncularıyla birlikte aldıklarını ve hükmen galip gelmenin kendilerini memnun etmeyeceğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Yapmamız gerekeni yaptık. Bize yakışan buydu. Maçı da sadece 6 farklı kazanabildik. Kaybedebilirdik de... Ama bizim için önemli olan, iki takımın sahaya çıkması, hakedenin kazanmasıydı” dedi.



Başkan’dan kutlama



Maçtan sonra sporcuları makamına davet eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, takıma ‘fair-play plaketi’ vererek herkesi kutladı. Başkan Kesimoğlu, “Ülkemizin barış ve kardeşliğe en fazla ihtiyaç hissettiği bu günlerde, bu davranışınızı çok önemli buluyorum. Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünün ruhuna uygun bir davranıştır bu” dedi.



(Milliyet)