Spurs, Rockets’a "dur" dedi Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets’ı 102-100 yenen San Antonio Spurs, rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Son 4,5 dakikaya 13 sayı geride giren Spurs, sahadan 102-100 galip ayrılmayı başardı.



Bu sezon çıktığı 16. deplasman karşılaşmasında 15. galibiyetini alan Spurs, 1971-1972 sezonunda Los Angeles Lakers’ın kırdığı "en iyi deplasman başlangıcı" rekorunu egale etti.



Spurs’te Kawhi Leonard 21 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalmayla oynadı. LaMarcus Aldridge 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Pau Gasol 10 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.



On maç sonra kaybeden Rockets’ın all-star oyun kurucusu James Harden 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle sahanın en skoreri oldu. Trevor Ariza da 16 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalmayla maçı tamamladı.



LeBron, tarihin en skorer 8. ismi



Son şampiyon Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Milwaukee Bucks’ı uzatma sonunda 114-108 mağlup etti. LeBron James 34 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Cavaliers’ın skor yükünü çekti.



Mücadele sonunda kariyerindeki toplam sayısını 27 bin 442’ye çıkaran LeBron James, "NBA tarihinin en skorerleri" listesinde 27 bin 409 sayısı bulunan Moses Malone’u geçerek 8’inciliğe yükseldi.



Bukcs’ta Jabari Parker’ın 30 sayı, 9 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokluk performansı galibiyete yetmedi.



Cousins’tan 55, Thomas’tan 44 sayı



Sacramento Kings, seyircisi önünde oynadığı Portland Trail Blazers karşılaşmasını 126-121 kazandı. Maçı 55 sayı, 13 ribaunt ve 3 blokla tamamlayan Kings’in all-star forveti DeMarcus Cousins, bu sezonki en yüksek skoruna ulaştı.



Trail Blazers’ta C.J. McCollum 36 sayı, Damian Lillard 24 sayı, 15 asist ve Mason Plumlee 27 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.



Uzatmaya giden mücadelede, Memphis Grizzlies’i deplasmanda 112-109 yenen Boston Celtics, peş peşe 3. galibiyetini aldı. Celtics’in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 44 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Al Horford da 17 sayı, 14 ribauntla "double double"yaptı.



Ömer’in takımı, Ersan’ın takımını yendi



Milli basketbolcular Ömer Aşık ile Ersan İlyasova’nın takımlarının karşılaşmasında, Ömer’in oynadığı New Orleans Pelicans, Ersan’ın forma giydiği Philadelphia 76ers’ı deplasmanda 108-93 yendi.



Pelicanslı Anthony Davis 31 sayı, 16 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ömer 2 sayı, 6 ribauntla oynadı, Ersan ise 14 sayı ve 4 ribaunt üretti.



NBA’e 8 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 117-113

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 93-108

Miami Heat-Orlando Magic: 130-136 (uzatmada)

New York Knicks-Indiana Pacers: 118-111

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 116-104

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 100-102

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 109-112 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 108-114 (uzatmada)

Golden State Warriors-Utah Jazz: 104-74

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 119-102

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 126-121



