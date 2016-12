'Sporun marka değerini artırmak istiyoruz' Lufian’ın CEO’su Mehmet Emin Gümüştepe, sporun erkeklerin hayatlarında önemli bir yer taşıdığını söyleyerek, “Sporun marka değerini artırmak istiyoruz” dedi.

Sporun erkeklerin hayatlarında büyük ve önemli bir yer taşıdığını ifade eden Lufian’ın CEO’su Mehmet Emin Gümüştepe, “Markamızın hedef kitlesinde de erkekler var. Lufian olarak sporu desteklemeye her zaman devam edeceğiz” dedi. Özellikle Türkiye’de sporun marka değerini artırmak istediklerini belirten Gümüştepe, “Bizim gibi markaların desteği ile spor dünyasına marka teknik direktörler, marka sporcular kazandırabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Lufian olarak spor camiasından pek çok isimle çalıştıklarını anlatan Gümüştepe, şöyle devam etti: “Kişisel ve kurumsal olarak yaptığımız pek çok sponsorluk var. Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Akhisar Belediye Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler spor dünyasında desteklediğimiz Lufian erkeklerinin başında geliyor.”



‘Kulüplerle görüşüyoruz’



Sporun, insan yaşamında önemli etkileri olduğunu ifade eden Gümüştepe, “Bireylerin ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra kişilerin sosyalleşmesi açısından da önemli. Spor tüm bu özellikleriyle, insan yaşamında giderek daha önemli hale geliyor. Bu da bizim gibi markaların spora verdikleri önemi artırıyor” dedi. Sporun her dalının Lufian için önem taşıdığını kaydeden Gümüştepe, şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki dönemde Türkiye’de 4 büyük takım ve milli takımımızın ana sponsoru olmak istiyoruz. Ayrıca yurtdışından birkaç spor kulübü ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü yıllardır yapılan destekler, sporun gelişmesine, doğru bir spor kültürü oluşmasına son derece önemli katkılar sağlayabileceğini gösteriyor.”



‘Pazarda büyüme devam ediyor’



Erkek hazır giyim pazarının 2015-2016 yılları arasında yüzde 7.9 oranında büyüdüğünü kaydeden Mehmet Emin Gümüştepe şunları söyledi: “Değişen dünyada tüketici alışkanlıkları da hızla değişiyor. Şehir hayatının renksizliği ve monotonluğu arasında kendisine bir çıkış noktası arayan erkekler, şıklığı ve rahatlığı bir arada bulabilecekleri yeni nesil bir moda anlayışı arayışına girdi. Bu arayış, klasik giyimin pazardaki payının azalmasına, casual (rahat) giyimin ise payının yüksek oranda artmasına neden oldu. Teknoloji ve sosyal medya ile küçülen dünyada, bilginin ve trendlerin oldukça hızlı yayılması bize, moda dünyasında sınırların kalktığını gösteriyor.” Pazarda büyümenin devam ettiğini ancak büyüme ivmesinin azaldığını dile getiren Gümüştepe, “Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar, büyümeyi maalesef yavaşlatıyor” diye konuştu.



Yurt dışında 22 yeni mağaza açacak



Lufian’ın bir dünya markası olmayı misyon edindiğini söyleyen Mehmet Emin Gümüştepe şöyle devam etti: “Markamız bu yüzden global bir vizyona, bunun gerekliliği olarak da organizasyona ve global ürün anlayışına sahip. Dünyanın her yerindeki tüketicilere ulaşma hedefimiz bulunuyor. Bu doğrultuda 2017 yılı içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir, Malatya, Antalya gibi 15 ilde 26 yeni mağaza açarak Türkiye’deki mağaza sayımızı 81’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yurtdışında ise İtalya, Fransa, İngiltere, Romanya, Ukrayna ve Özbekistan’da 22 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.”



‘Giyim, karakterin ve yaşam stilinin güçlü bir dili’



Lufian olarak, giysilerin insan karakterinin ve yaşam stilinin güçlü bir dili olduğuna inandıklarını ifade eden Mehmet Emin Gümüştepe, “Biz insanların giyim tarzlarıyla kendilerini en iyi şekilde ifade edebileceklerine inanıyoruz. Bu yüzden, hayatın her alanında insanların özgün, yaratıcı ve farklılaştırıcı görsel gücü olmak için çalışıyoruz” dedi. Lufian’ın modern erkeklere kendilerini rahat ve şık hissedecekleri kombinler sunduğunu belirten Gümüştepe, şöyle devam etti: “Koleksiyonu hazırlarken blazer ceketten pantolona, ayakkabıdan gömleğe kadar tüm detaylar bir arada tasarlanıyor. Tüm ürünlerimizin Lufian’ın vaat ettiği kalite ve şıklığı yansıtmasını hedefliyoruz. Bu nedenle en çok, total şıklık kombin olarak talep görüyor.”



‘Marka Sağlığı’ araştırması



2016 yılını Türkiye’de 55, yurtdışında ise 17 mağaza ile kapatan Lufian’ın, tüm dünyada 200’ün üzerinde corner ile tüketicisiyle buluştuğunu kaydeden Mehmet Emin Gümüştepe şu bilgileri verdi: “Türkiye’de 52 mağazaya ulaşma hedefimizi 55 olarak gerçekleştirdik. Cirosal olarak ise Türkiye pazarında yüzde 44‘lük bir büyüme kaydettik. Tüm olumsuzluklara rağmen büyüme hedefimizi gerçekleştirmeyi başardık.” Tüketici güven endeksinde düşüş gözlemlediklerini söyleyen Gümüştepe, “Tüketici davranışlarında genel olarak alışverişten uzaklaşma gözlemleniyor ancak buna rağmen bizim hitap ettiğimiz B ve üzeri müşteri hedef kitlesinin alışveriş davranışı olumlu şekilde seyrediyor. Tasarıma, şıklığa ve rahatlığa duyarlı tüketici, koşullarında bir değişim olmadığı sürece alışveriş yapmaya devam ediyor. Ayrıca 2015 yılında yapılan ‘Marka Sağlığı’ araştırması sonuçlarına göre Lufian, casual giyim dendiğinde akla gelen ilk Türk markası olarak tüketiciden yoğun talep görüyor” sözlerini sarf etti.



Yılbaşı motivasyonu Under Armour’dan



Performans spor giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Under Armour, spor tutkunları için yeni yılda en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş özel teknolojiler kullandığı bir ürün yelpazesi sunuyor. Marka, her mevsim ve koşula, özellikle farklı ve değişen ortamlara uyum sağlayan kıyafet serileriyle farklı bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Marka vizyonu, ‘Tutku ve bitmek bilmeyen inovasyon aşkıyla tüm sporcuları daha iyi bir noktaya taşımak’ olan Under Armour, bu yıl daha fazla spor yapma kararı alan veya performansını bir adım öteye taşımayı hedefleyen tüm atletler için farklı hediye alternatifleri satışa sundu.



Yeni yılda bagetler havaya



Hillside City Club, yeni yıla ders programına kattığı yepyeni bir egzersizle giriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan POUND ROCKOUT, Türkiye’de ilk kez ve sadece Hillside ders programında yer alıyor. “Klasik egzersizi bırakıp, Rock müzik yapmaya” çağıran POUND ROCKOUT dersleri haftada 3 kez, sabah ve akşam saatlerinde, yurtdışında eğitim alan Hillside Sports Team eşliğinde Hillside Etiler ve Hillside İstinye’de 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor.



Davul çalıyormuş gibi



Dünyanın en yaratıcı cardiojam egzersizi olarak tanımlanan POUND ROCKOUT, ilhamını davul çalmanın bulaşıcı ve enerji veren eğlencesinden alıyor. Ripstix adı verilen ağırlık bagetleriyle yapılan, bir rock konseri enerjisinde geçen eğlence ve adrenalin dolu bir egzersiz sağlıyor. Kardiyo, pilates, ve pliometrik (patlayıcı antrenman) hareketleri birleştirerek herkese uygun şekilde tasarlanmış POUND ROCKOUT derslerinde ortalama 15 bin kez Ripstix vuruşu yapılıyor ve yaklaşık 900 kalori yakılıyor. Rock müzikten hip-hop’a kadar farklı türde müziklerin kullanıldığı derste davul çalıyormuş gibi egzersiz yapılıyor.



Sportive’in yeni mağazası Ordu’da açıldı



Dünyaca ünlü spor markalarını aynı çatı altında buluşturan ve 21 şehirde toplam 30 bin metrekareye yayılan alanıyla her yıl yaklaşık 11 milyon müşteriye ulaşan spor perakendecisi Sportive’in yeni mağazası, Ordu’da açıldı. Yeni mağaza, şehrin merkezi lokasyonunda 300 metrekarelik alanda hizmet verecek. Sportive, bu mağazada kendi adını taşıyan özel koleksiyonunun yanı sıra Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Mammut, HEAD, O’Neill, Arena, Nike Aksesuar, Umbro, Everlast gibi 100’ü aşkın spor markasının ürünlerini müşterilerine sunacak.



2016 yılında en çok futbol oynadık



E-ticaret platformu n11.com, 2016 yılında en çok satan 11 konsol oyununu açıkladı. Verilere göre Türkiye, 2016 yılında da futbol keyfinden vazgeçmedi, listenin ilk 2 sırasını FIFA 2017 ve PES 2017 oluşturdu. Açık uçlu aksiyon-macera oyun türünün en bilinen örneklerinden olan Grand Theft Auto 5 listenin üç numarasında yer alırken, onu Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve NBA 2K 17 izledi.