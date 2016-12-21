Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Sevillalı 14 taraftar gözaltına alındı

İspanyol polisi, bir ay önce 3 Juventus taraftarının yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı 14 Sevillalı taraftarı gözaltına aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22 Kasım’da oynanan Sevilla-Juventus maçı öncesinde çıkan olaylarla bağlantılı olarak İspanyol polisinin 14 Sevillalı taraftarı gözaltına aldığı açıklandı.

İspanyol polisinden basına verilen bilgilerde, 21 Kasım gecesi 3 Juventuslu taraftarın yaralanmasına neden olan sokak kavgasıyla ilgili Sevillalı taraftar gruplarından 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olaydan bir ay sonra gözaltına alınan taraftarlarla ilgili başka bir ayrıntının basınla paylaşılmayacağı da belirtildi.

Sevillalı taraftar grupları, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hem Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb hem de İtalya’nın Juventus ekipleriyle yapılan maçlar öncesinde rakip takımın taraftarlarıyla kavga etmiş ve yaralanmalara neden olmuştu.

AA
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İspanya
Sevillalı 14 taraftar gözaltına alındı