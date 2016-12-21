Şenol Güneş fark attı "2016 yılının en iyi teknik direktörü hangisi?" sorusuna taraftarlar açık ara Şenol Güneş cevabını verdiler.

Fanatik.com.tr'nin Facebook sayfamızdan düzenlediğimiz ankette "2016 yılının en iyi teknik direktörü hangisi?" sorusunu sorduk.



Şenol Güneş geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile yakaladığı büyük başarı ile yakın rakiplerine büyük fark attı.



Tecrübeli teknik direktör, 15 bin 764 oyla birinci sırada yer alırken Mustafa Reşit AKçay 3 bin 75 oy aldı. 3. sırada da Başakşehir ile başarılı bir sezonu geride bırakan bu sezon da liderlik koltuğunda bulunan Abdullah Avcı ise 2 bin 338 oy aldı.



Bu sonuçlarla Şenol Güneş en yakın rakibi Mustafa Reşit AKçay'a 12 bin 689 oy fark attı.