Şehmus Özer'in eski takım arkadaşından duygulandıran paylaşım Trafik kazası sonucu feci şekilde yaşamını yitiren Amed Sportif takımının tecrübeli kaptanı Şehmus Özer'in Altay'dan takım arkadaşı Emre Hasan Balcı, Özer'le arasında yaşadığı diyalogları yazdı.

Amed Sportif takımının tecrübeli kaptanı Şehmus Özer, bir arkadaşının düğününe katılmak için gittiği Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.Özer'in Altay'dan takım arkadaşı Emre Hasan Balcı, Özer'le aralarında geçen diyalogları yazdı. Özer'e yurtdışına çıkma teklifinde bulunduğunu aktaran Balcı, Özer'in "Yok oğlum ne yurt dışısı köyden çıkamıyom ben dediğine bak. Bizimkilerle ilgileneceğim bütün köye ben bakıyorum anasını satayım" dediğini ifade etti. Balcı, "Diyarbakır'da oynarken İzmirli, İzmir'de oynarken Diyarbakırlıydı "o"! Hiçbir partiyle ve siyasiyle işi olmaz kimseye yalakalık yapmaz kimseyi de kullanmazdı. Bir köyü, bir ailesi bir de golleri vardı." diye yazdı.İşte Emre Hasan Balcı'nın duygulandıran o paylaşımı:- Abi Gel yurtdışına çıkalım gezelim eğlenelim- Yok oğlum ne yurt dışısı köyden çıkamıyom ben dediğine bak. Bizimkilerle ilgileneceğim. Bütün köye ben bakıyorum anasını satayım, derdi ve gülerdi.- Yaz olurdu arardım, "Abi ne yaptın tatile başladın mı?"- Emo Ramazan'da baba beni keser, köyden çıkamam derdi.- Abi bu akşam kal kulüpte makara yaparız gitme, derdim- Babam sıkılır ben yokken köyde. Zaten hafta sonu arıyor hep üzülüyorum, derdi.- Ya amma köylü çıktın kaç senedir batıdasın be abi napıyordun bunca zaman, derdim- Vallahi köy için Amedspor'a geldim. 50 tane takım aradı beni. Düşündüm baba da yaşlandı artık, memlekette bırakırım futbolu...- Abi hadi bari bugün yemeğe çıkalım- O zaman çocukları da çağıralım. Hep beraber yiyelim (Bütün takımı toplar, yedirir ve hesabı kendi öder, sonunda yine o vazgeçemediği köyüne giderdi)- İzmir deplasmanı ortam yapalım mı abi derdim- Benim memleketim İzmir. Sen rahat ol karışma, derdiBir defa 'Uçan Kürt attın yine golünü' diye yorum yazdım. Whatsapp'tan mesaj attı, gülerek Kürt - Türk muhabbeti yapacaklar Emo. Millet zaten cahil. Boşver her cins insan var listemde ben silmedim kızarsın diye sen sil dedi. Öyle düşünceliydi. Kendinden 17 - 18 yaş küçük futbolcular antrenmanda ona tekme atardı, bacak arası atardı, bir kere gıkını çıkarmadı. Bir tane antrenman kaçırmazdı, şikayet etmezdi.Diyarbakır'da oynarken İzmirli, İzmir'de oynarken Diyarbakırlıydı "o"! Hiçbir partiyle ve siyasiyle işi olmaz kimseye yalakalık yapmaz kimseyi de kullanmazdı. Bir köyü bir ailesi bir de golleri vardı. O vefat etti diye değil gerçekten çok başkaydı. Seni ömrüm boyunca unutmayacağım. Oynadığım en büyük golcüydün çok da güzel insandın Şehmus Özer. Allah ailene ve sevenlerine sabır versin.