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Sancaktepe - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-1

Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor ile Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında karşılaştı. Mücadeleyi Çaykur Rizespor Atiemwen'in golü ile 1-0 kazandı

21 Aralık 2016, Çarşamba 16:29 Yorum Yaz
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Çaykur Rizespor Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Sancaktepe Belediyespor'u 1 mağlup etti. Rize'nin golü Iyayi Atiemwen'den geldi.

Türkiye Kupası 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sancaktepe Belediyespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor rakibini deplasmanda 1-0 ile geçti. 

Yeşil Beyazlıların tek golünü Iyayi Atiemwen attı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 9 puanla liderliğe yükselirken Sancaktepe 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Çaykur Rizespor ile Sancaktepe Belediyespor bir sonraki Türkiye Kupası maçında 27 Aralık'ta bu kez Rize'de kozlarını paylaşacak.

 
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Sancaktepe - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-1