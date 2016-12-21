Sancaktepe - Çaykur Rizespor maç sonucu: 0-1 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor ile Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında karşılaştı. Mücadeleyi Çaykur Rizespor Atiemwen'in golü ile 1-0 kazandı

Çaykur Rizespor Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Sancaktepe Belediyespor'u 1 mağlup etti. Rize'nin golü Iyayi Atiemwen'den geldi.



Türkiye Kupası 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sancaktepe Belediyespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor rakibini deplasmanda 1-0 ile geçti.



Yeşil Beyazlıların tek golünü Iyayi Atiemwen attı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 9 puanla liderliğe yükselirken Sancaktepe 6 puanla ikinci sırada kaldı.



Çaykur Rizespor ile Sancaktepe Belediyespor bir sonraki Türkiye Kupası maçında 27 Aralık'ta bu kez Rize'de kozlarını paylaşacak.



