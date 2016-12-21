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Rıdvan Dilmen'in acı günü
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Rıdvan Dilmen'in acı günü
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in annesi Makbule Dilmen, Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
21 Aralık 2016, Çarşamba 19:19
| Son Güncelleme:
21 Aralık 2016, Çarşamba 19:55
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Eski futbolcu
Rıdvan Dilmen
’in annesi Makbule Dilmen, Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dilmen’in 3 gündür yoğun bakımda olduğu belirtildi. Dilmen’in cenazesinin, yarın Aydın’ın Nazilli ilçesinde öğle namazına müteakip Koca Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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Anasayfa
Futbol
Rıdvan Dilmen'in acı günü