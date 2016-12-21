(ÖZET) Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1 Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor ile karşılaştı. İlk maçında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan, ikinci haftada Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, İzmir temsilcisini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda İzmir temsilcisiile karşılaştı. İlk maçında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan, ikinci haftada Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, İzmir temsilcisini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.Maçın 4. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Salih topu getiren isim oldu. İçeriye ortaladı topla buluşan isim Ozan Tufan oldu ancak genç oyuncunun volesi istediği gibi olmayınca top auta gitti.Her iki takımda karşılıklı pas hataları ile geçilince maçta gol pozisyonuna girmekte de ekiplerin zorlandığı görüldü. Özellikle Fenerbahçe'de yedek futbolcuların kendisini göstermesi açısından bu maçlara'ın daha önem verdiği bilinirken futbolcular mücadeleye tutuk başladı.23. dakikada Stoch'un kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden atakta topla birlikte ceza sahasına giren Salih Erman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı kullandı. Topun başına geçen Fernandao, golü kaydettği ve takımını 1-0 öne geçirdi.28. dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında Mert Hakan Fabiano'yla karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açtı ve Fabiano kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı. Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli geldi. İsmail'in soldan yaptığı ortada Savaş topu Stoch'a indirdi. Onun ortasında savunma topu karşıladı.Karşılaşmanın 34. dakikasında Menmene Belediyespor gole çok yaklaştı. Erman'ın sağdan yaptığı ortayı Roman Neustadter karşıladı. Menemen Belediyespor korner kullandı. Erman'ın kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden atakta Efe'nin ceza sahasında çektiği şut az farkla dışarıya gitti.Menemen Belediyespor ilk yarının son dakikalarında baskı kurmaya çalıştı. 39. dakikada Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Topla birlikte ceza sahasına giren Mert Hakan'ın şutu dışarıya gitti.Maçın 45. dakikasındaiçin bir gol fırsatı daha yaşandı. brahim Savaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemen Belediyespor serbest vuruş kullandı. Erman'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Devam eden atakta Mustafa'nın ortası Fabiano'da kaldı.İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.Maçın 2. yarısına etkili başlayan taraf Menemen Belediyespor oldu. 50. dakikada Menemen Belediyespor tehlikeli geldi. Hakan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun şutunu Fabiano çıkardı. Devam eden atakta Erman'ın vuruşunu yine Fabiano topu kurtardı ve top dışarıya gitti. Menemen Belediyespor korner kullandı. Hakan'ın kullandığı kornerde rüzgarın etkisiyle kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına döndü.Mücadelenin 56. dakikasında'nin Rus savunmacısı Roman Neustadter ilerde hareketlenen Salih'i düşündü ancak Efe zamanında araya girdi ve topun Salih'e gelmesini engelledi.Maçın 2. yarısında rüzgarı karşısına alan Fenerbahçeli futbolcular pas yapnakta ve topu rakip sahaya yıkmakta bir hayli zorlandı. 64. dakikada Abdurrahman'ın pasında topla buluşan Aatif kaleyi düşündü. Onun şutunda Amir kalesinde başarılı bir şekilde pozisyonu önlemeyi başardı.Mücadelenin 68. dakikasında Abdullah'ın sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı. Devam eden atakta Yasin bu kez soldan ortasını yaptı. Onun yaptığı ortada ceza alanında oluşan karambol sonrası Abdurrahman topu dışarıya gönderdi. Menemen Belediyespor korner kullandı. Mustafa'nın kullandığı kornerde Fabiano çıktı ve topu aldı.70. dakikada İsmail Köybaşı'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti. Pozisyon sırasında ceza sahasında yerde kalan Fernandao yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem devam dedi. 71. dakikada ise Menemen Belediyespor savunmasının arkasına atılan pasta Stoch topu aldı. Stoch kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.Süper Lig'e Kayserispor formasıyla attığı gollerle damga vuran ve sonrasında Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını giyen golcü futbolcu 76. dakikada oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın 79. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan pasta Fernandao hareketlendi ve topu aldı. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kalacakken Veli araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Fenerbahçe korner kullandı. Aatif'in kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden atakta top dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullandı. Aatif'in kullandığı ikinci kornerde savunma yine topu uzaklaştırmayı başardı.Mücadelenin 87. dakikasında İsmail'in sol kanattan yaptığı ortayı Ertuğrul karşıladı. Devam eden atakta Ozan'ın şutu kalecide kaldı. Bu pozisyondan bir dakika sonra bu kez Aatif kaleyi yokladı ancak top savunmaya çarparak auta gitti.