Osmanlıspor - Şanlıurfaspor (CANLI)

Osmanlı Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadele A2TV'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Süleyman Abay yönetiyor.
Osmanlıspor - Şanlıurfaspor ilk 11'ler:
Osmanlıspor: Hakan Arıkan ,Avdija Vrsajevic ,Lukasz Szukala ,Aykut Demir ,Tiago Pinto ,Mehmet Güven ,Badou Ndiaye ,Erdal Kılıçaslan ,Adam Maher ,Cheick Diabate ,Dzon Delarge
Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic ,Berkay Değirmencioğlu ,Cemil Adıcan ,Batuhan Artarslan ,Mertcan Çam ,Amin Askar ,Oktay Delibalta ,Hüseyin Kala ,Halil Köçer ,Artun Akçakın ,Carlos Fortes
Osmanlıspor yedek ağıklıklı kadro ile çıktı
Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 3. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
İlişkili Haber
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda saat kaçta?
Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, 9’a 3 top kapma oyununun ardından 3 grup halinde yarı sahada kontrollü pas organizasyonu çalıştı. Mor-sarılı ekip, koşuyla idmanı bitirdi. Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu,
antrenmana katılmadı.
İlişkili Haber
A2 Tv nasıl izlenir? A2 Tv canlı izleme yöntemleri (Digiturk, DSmart hangi kanal)
Şanlıurfaspor'da 4 eksik
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma için Ankara’ya giden Şanlıurfaspor, Ankaragücü Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Batuhan Karadeniz, Şaban Özel, İzzet Yıldırım ve kaleci Sinan Ören’den yoksun olan sarı-yeşilliler, Osmanlıspor karşılaşması için 17 kişilik kadroyla Ankara’ya gitti. Gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya dahil edilmeyen 4 futbolcunun, Manisaspor karşılaşması öncesi riske edilmemek için kadroya alınmadığı öğrenildi.
Sakatlanan Marc da kadroda yok
Gribal enfeksiyon nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun olan Şanlıurfaspor’da, bir kötü haber de Rumen oyuncu Marc’tan geldi. Hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu akşam saat 18.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan karşılamada iki takım da liderlik için mücadele edecek. Grupta 6 puanı bulunan iki ekibin karşı karşıya geleceği 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek.