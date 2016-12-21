Osmanlıspor - Şanlıurfaspor (CANLI) Osmanlıspor ile Şanlıurfaspor maçı başladı. İlk iki maçını kazanan iki ekip kazanarak grupta avantaj yakalamanın peşinde.

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A Grubu 3. hafta maçındasahasında TFF 1. Lig ekibi'u konuk ediyor. İki ekipte ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplamıştı. Kazanan takım grup liderliği için avantaj sağlayacak.'nda saat 18.30'da başlayan mücadele'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Süleyman Abay yönetiyor.Osmanlıspor,A Grubu’nun 3. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri’nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, 9’a 3 top kapma oyununun ardından 3 grup halinde yarı sahada kontrollü pas organizasyonu çalıştı. Mor-sarılı ekip, koşuyla idmanı bitirdi. Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Raul Rusescu,antrenmana katılmadı.Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Şanlıurfaspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma için Ankara’ya giden Şanlıurfaspor, Ankaragücü Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Batuhan Karadeniz, Şaban Özel, İzzet Yıldırım ve kaleci Sinan Ören’den yoksun olan sarı-yeşilliler, Osmanlıspor karşılaşması için 17 kişilik kadroyla Ankara’ya gitti. Gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya dahil edilmeyen 4 futbolcunun, Manisaspor karşılaşması öncesi riske edilmemek için kadroya alınmadığı öğrenildi.Gribal enfeksiyon nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun olan Şanlıurfaspor’da, bir kötü haber de Rumen oyuncu Marc’tan geldi. Hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlanan 23 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu akşam saat 18.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan karşılamada iki takım da liderlik için mücadele edecek. Grupta 6 puanı bulunan iki ekibin karşı karşıya geleceği 90 dakikayı Süleyman Abay yönetecek.