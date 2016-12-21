Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Neymar gole hasret kaldı

Neymar, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 resmi maçta gol atamayarak 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibinde en uzun suskun kaldığı sezonu yaşıyor.

Yorum Yaz
A+ A-
Barcelona’nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, son 9  resmi maçta gol atamayarak, Katalan ekibindeki en suskun dönemini yaşıyor.

Gol hasreti 2 aya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, son golünü 8 hafta önce Şampiyonlar liginde İngiliz temsilcisi Manchester City’ye karşı kaydetti.

Neymar en suskun sezonu yaşıyor

Brezilya’nın Santos takımından 2013 yılında Barcelona’ya transfer olan Neymar, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibiyle gol yollarında en uzun süre suskun kaldığı sezonu geçiriyor.

Neymar’ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötüyü serisini yaptı.
       
Son golünü 2 ay önce attı

Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol  attı. 19 Ekim’de Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Barcelona’nın Manchester City’yi  4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.

İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı.

Geçen yıl ilk 17 resmi maçında 14 gol atan Neymar, bu yıl gole hasret kaldı. Neymar, bu sene 17 resmi maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

Neymar atamıyor, attırıyor

2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol  atamadığı 9 maçta asist yaparak takımına katkı sağladı. Söz konusu dönemdeki 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon  toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.

AA
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
İspanya
Neymar gole hasret kaldı