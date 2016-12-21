Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Mas'ta mutlu son

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek için düşündüğü Arjantinli’nin devre arası kampında takıma katılacağı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun son maçta oynamak istememesi de ‘transfer bitti’ yorumlarının temelini oluşturdu.

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Trabzonspor’da Ocak transferi hareketliliği devam ediyor... Teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek için ısrarla istediği Emmanuel Mas için Bordo-Mavililer’in Arjantin ekibi San Lorenzo ile her konuda anlaşmaya vardığı ve bunun için 27 yaşındaki futbolcunun da son maçta oynamadığı öğrenildi. 7 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen başarılı oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol attı 1 de asist yaptı.

Hocası da açıkladı

Arjantin ekibi San Lorenzo ile sözleşmesi 2017’nin Haziran ayında biteceği için Trabzonspor işi 1.5 milyon Euro’dan (5.4 milyon TL) daha düşük bir rakamla noktalamayı planlıyor. Oyuncunun alacağı ücretin ise 1 milyon Euro (3.6 milyon TL) dolayında olması beklentiler dahilinde.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Kampa mutlaka yetişsin” dediği deneyimli futbolcunun da şu an ülkesinde son hazırlıklarını yaptığı ve en kısa zamanda soluğu Türkiye’de alacağı gelen haberler arasında.  San Lorenzo’nun teknik direktörü Diego Aguirre de, “Mas, son Lanus maçında oynamak istemediğini, ayrılmayı planladığını söyledi. Biz de kararına saygı duyduk ve kadrodan çıkardık” ifadelerini kullanarak transferi doğruladı.
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Mas'ta mutlu son