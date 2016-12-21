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Kvitova 3 ay yok

Ülkesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Çek tenisçi Petra Kvitova, 3 ay boyunca kortlardan uzak kalacak.

21 Aralık 2016, Çarşamba 16:32 Yorum Yaz
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Kvitova’nın menajeri Katie Spellman, sosyal medya hesaplarından  yaptığı açıklamada, evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve  sol elinden yaralanan 26 yaşındaki sporcunun ameliyat edildiğini bildirdi. 

Ameliyatın yaklaşık 4 saatte tamamlandığını ifade eden Spellman, eli 6-8 hafta  alçıda kalacak Çek sporcunun kortlara dönmesinin 3 ay süreceğini belirtti. 

Kendisine destek mesajı yollayanlara sosyal medya aracılığıyla  teşekkürlerini ileten Kvitova ise "Hepinizin bildiği gibi evimde bıçaklı  saldırıya uğradım. Kendimi korumaya çalışırken sol elimden kötü bir şekilde  yaralandım. Bu saldırı beni fazlasıyla sarstı ama hayatta kaldığım için kendimi  şanslı hissediyorum. Sağlığıma kavuşarak en iyi şekilde sahalara dönmeye  çalışacağım." ifadelerini kullandı.

AA
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Kvitova 3 ay yok