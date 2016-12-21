Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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İngiliz futbolunda cinsel istismar

İngiliz futbolunda küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar soruşturmasında bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 155’e yükseldi.

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Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de son dönemde büyük yankı uyandıran skandal üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 83’ten 155’e çıktığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig’den amatör takımlara kadar 148 kulübün adının geçtiği soruşturmada, cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden yaşları 4 ile 20 arasında değişen kurban sayısının da 429’a yükseldiği bildirildi. Futbolculara yönelik cinsel istismar konusunda bugüne kadar 819 telefon ihbarının değerlendirildiği ve ülke çapında çok yönlü araştırmaların titizlikle devam ettiği vurgulandı.

Bury ve Sheffield United’ın eski futbolcusu 43 yaşındaki Andy Woodward’ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell’ın cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki cinsel istismar tartışmaları, onlarca futbolcudan gelen yeni itiraflarla büyümüştü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce yaptığı açıklamada, küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar skandalında suçlu bulunanlara en sert şekilde ceza verilmesi gerektiğini ifade etmişti. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke ise söz konusu iddiaların ülke futbol tarihindeki en büyük krizlerden biri olduğunu söylemişti.

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İngiliz futbolunda cinsel istismar