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İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci için 2 milyon avro istiyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen genç futbolcu İrfan Can Kahveci’nin bonservis bedeli için 2 milyon avro ve başka kulübe satışından yüzde 15 pay istediklerini söyledi.

21 Aralık 2016, Çarşamba 15:46 Yorum Yaz
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen futbolcuların transferde isimlerinin geçiyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kadrolarında İrfan Can Kahveci gibi birçok altyapıda yetişmiş futbolcunun bulunduğuna vurgu yapan Cavcav, "Ben bu oyuncularımızın da zamanla İrfan Can gibi Ahmet Çalık gibi kendilerini göstereceğinden eminim. İrfan Can uzun zamandır iyi oynuyordu. Transferde isminin gündeme gelmesi de bunun en önemli göstergesi." diye konuştu.

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Gösterdiği performans sonrası İrfan Can’ın takım için önemli bir oyuncu durumuna geldiğini anlatan Cavcav, "İrfan Can’ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandı. Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig’den Spor Toto 2. Lig’e yükselen ekipte yer alan ve teknik
direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği’ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükseldi.

Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.

AA

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Gençlerbirliği
İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci için 2 milyon avro istiyor