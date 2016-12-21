Gerçek Spor Sitesi

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Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor maç sonucu: 1-1

Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor'un mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

21 Aralık 2016, Çarşamba 14:40 Yorum Yaz
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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Karlı bir zeminde oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin golü 72 dakikada Gümüşhanesporlu Taner Koç kendi kalesine atarken, Gümüşhanespor'un eşitliği sağlayan golünü ise 90. dakikada penaltı vuruşundan Mehmet Menderes Önkuzu kaydetti.

Bu sonuçla 1'er puanı paylaşan takımlardan Gümüşhane spor puanını 7'ye, Atiker Konyaspor da 5'e yükseltti.

Maçın önemli anları:

72. dakikada Atiker Konyaspor atağında, ceza alanı içinde Taner Koç, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi  kalesine gönderdi: 0-1
90. dakikada Hüseyin Ali Pala, rakip ceza sahası içinde Skubic ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu’nun kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Yenişehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Ata Yıldırım,
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Abdullah Çoban, Salih Zafer Kurşunlu, Cem Sultan, Cumhur Yılmaztürk, Ali Özgün, Onur Okan, Serhat Mermer (Dk.77 Hüseyin Ali Pala), Taner Koç, Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Menderes Önkuzu
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Ali Çamdalı, Mbamba, Can Demir Aktav, Vedat Bora (Dk. 90 Douglas), Mehmet Uslu, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 76 Bajic), Hora (Dk. 65. Jonsson), Skubic
Goller: Dk. 72 Taner Koç (kendi kalesine) (Atiker Konyaspor), 90+1 Mehmet Menderes Önkuzu (penaltıdan) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Dk.14 Mehmet Abdullah Çoban (Gümüşhanespor), Dk.90 Skubic (Atiker Konyaspor)
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Ziraat Türkiye Kupası
Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor maç sonucu: 1-1