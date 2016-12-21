Galatasaray - Anadolu Efes maç sonucu: 76 - 86

THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Sarı-Kırmızılı ekip, ilk periyodu 18-16, ilk yarıyı ise 44-38 önde bitirdi. İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamayan Aslan, 3. periyotta geriye düştü.
Salondan 86-76 mağlup ayrılan Galatasaray, bu sezon THY Euroleague'deki 10. yenilgisini aldı. Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.
Maçın en skorer ismi 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik bir performans sergileyen Blake Schilb oldu. Schilb'i 19 sayı, bir ribaund ve bir asistle Anadolu Efes'in yıldızı Brandon Paul takip etti.
Öte yandan Alex Tyus ise 15 sayı ve 13 ribaund ile oynayarak double-double yaptı.