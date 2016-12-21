Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Galatasaray - Anadolu Efes maç sonucu: 76 - 86

Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes THY Euroleague'de karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, Sarı-Kırmızılı ekibi 86-76 mağlup etti.

22 Aralık 2016, Perşembe 21:59 Yorum Yaz
A+ A-
THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. 

Sarı-Kırmızılı ekip, ilk periyodu 18-16, ilk yarıyı ise 44-38 önde bitirdi. İlk yarıdaki üstünlüğünü ikinci yarıda koruyamayan Aslan, 3. periyotta geriye düştü. 

Salondan 86-76 mağlup ayrılan Galatasaray, bu sezon THY Euroleague'deki 10. yenilgisini aldı. Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.

Maçın en skorer ismi 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik bir performans sergileyen Blake Schilb oldu. Schilb'i 19 sayı, bir ribaund ve bir asistle Anadolu Efes'in yıldızı Brandon Paul takip etti. 

Öte yandan Alex Tyus ise 15 sayı ve 13 ribaund ile oynayarak double-double yaptı.
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Basketbol
Galatasaray - Anadolu Efes maç sonucu: 76 - 86