Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Fenerbahçe, Menemen Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında, Menemen Belediye Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında, 22 Aralık Perşembe günü Menemen Belediye Spor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00'da başlayan antrenman, 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çalışma, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Menemen Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 22 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde günübirlik İzmir’e gidecek ve saat 20.30’da başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek.
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Fenerbahçe, Menemen Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamladı