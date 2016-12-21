Fenerbahçe İzmir'e günübirlik gidecek Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Menemen Belediye Spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e günübirlik gidecek.

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Sarı lacivertliler bugün öğle saatlerinde yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın sabah saat 10.30'da ise'ndan kalkacak özel uçakla'e gidecek. Saat 18.45'te kamp yapılan otelden ayrılacak olan kafile saatnda'la'nda mücadele edecek ve karşılaşmanın ardından gece İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertli takım, kupada oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için de günübirlik Diyarbakır'a gitmişti.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın saat 20.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada'yi tarihinde ilk kez konuk edecek 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor büyük heyecan yaşıyor.Kadrosunda Süper Lig tecrübesi yaşamış, Gökhan Ünal, Erman Kılıç, İbrahim Dağaşan ve Ahmet Arı gibi isimleri barındıran sarı lacivertlileri Galatasaray'ın efsane futbolcularından Suat Kaya çalıştırıyor.