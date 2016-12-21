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Fenerbahçe İzmir'e günübirlik gidecek

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Menemen Belediye Spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e günübirlik gidecek.

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:26 Yorum Yaz
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Sarı lacivertliler bugün öğle saatlerinde yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın sabah saat 10.30'da ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek. Saat 18.45'te kamp yapılan otelden ayrılacak olan kafile saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası grup 3. maçında Menemen Belediyespor'la İzmir Atatürk Stadı'nda mücadele edecek ve karşılaşmanın ardından gece İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertli takım, kupada oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için de günübirlik Diyarbakır'a gitmişti.

MENEMEN BELEDİYESPOR'UN TARİHİ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın saat 20.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez konuk edecek 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor büyük heyecan yaşıyor.
Kadrosunda Süper Lig tecrübesi yaşamış, Gökhan Ünal, Erman Kılıç, İbrahim Dağaşan ve Ahmet Arı gibi isimleri barındıran sarı lacivertlileri Galatasaray'ın efsane futbolcularından Suat Kaya çalıştırıyor.

DHA

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Fenerbahçe İzmir'e günübirlik gidecek