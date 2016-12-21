Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay

Fenerbahçe - Darüşşafaka
maçında Bobby Dixon
ile Scotty Wilbekin
arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.
Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon
, Scotty Wilbekin
ve Jan Vesely
'yi teknik faulle cezalandırdı.
Darüşşafaka Doğuş
'tan Adrien Moerman
ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.
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