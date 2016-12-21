Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay Euroleague'deki Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay çıktı. Hakemler üç teknik faul kararı verirken, Daçka'dan Adrien Moerman diskalifiye edildi.

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maçındailearasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonrave'yi teknik faulle cezalandırdı.'tanise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.