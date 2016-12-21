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Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay

Euroleague'deki Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay çıktı. Hakemler üç teknik faul kararı verirken, Daçka'dan Adrien Moerman diskalifiye edildi.

22 Aralık 2016, Perşembe 07:26 Yorum Yaz
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Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında Bobby Dixon ile Scotty Wilbekin arasında ikinci periyodun bitmesine yaklaşık 4 dakika kala gerilim yaşandı. İki oyuncunun itiş kakış ile başlayan gerilimine dğer oyuncular da dahil oldu. Bir süre saha içinde yaşanan fiziksel tartışma sonrası hakemler tarafları yatıştırdı.

Hakemler gerilim sona erdikten sonra pozisyonu izledi. Hakem üçlüsü görüntüleri izledikten sonra Bobby Dixon, Scotty Wilbekin ve Jan Vesely'yi teknik faulle cezalandırdı.

Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman ise olaylar esnasında hakem izin vermeden sahaya girdiği için diskalifiye edildi.

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Fenerbahçe - Darüşşafaka maçında olay