Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Everton'dan Romelu Lukaku'ya haftada 435 bin!

Premier Lig ekiplerinden Everton, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya "reddedemeyeceği bir teklif" sunmaya hazırlanıyor. 

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Haftasonu Merseyside derbisinde ezeli rakibi Liverpool'a son dakikada yediği golle 1-0 kaybeden ve bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini alan Everton'da Romelu Lukaku operasyonu başlıyor. 

Haftada 100 bin pound!

Sezon başında Chelsea'ye gitmek isteyen ancak kulübü tarafından ret cevabı alan ve takımda kalan Belçikalı yıldıza yeni sözleşme önerilecek. 

Sözleşmesi 2019'da bitecek 23 yaşındaki forvete haftalık 100 bin pound (435 bin TL) önerileceği ve ayrıca oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 

Van der Wiel'in de menajeri!

Liverpool maçını Goodison Park'ta izleyen İtalyan menajer Raiola,Lukaku dışında Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli ve Fenerbahçe'den ayrılması beklenen van der Wiel'in de menajerliğini yapıyor.
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Everton'dan Romelu Lukaku'ya haftada 435 bin!