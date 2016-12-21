Eskişehirspor kafilesine kar engeli! TFF 1. Ligde cuma günü Büyükşehir Gaziantepspor deplasmanına konuk olacak Eskişehirspor'da takım kafilesi hava muhalefeti nedeniyle maçın oynanacağı şehre uçuşunu gerçekleştiremedi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Eskişehirspor, cuma günü oynanacak Büyükşehir Gaziantepspor maçı için bugün öğle saatlerinde özel bir uçakla şehre gitmek istedi. Ancak Gaziantep'teki hava muhalefeti nedeniyle uçak kalkış yapamadı.Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehre 1 gün erken gitmek isteyen Eskişehirspor'un tüm planları böylece alt üst oldu.



Eskişehir kafilesi yarın yeniden Gaziantep'e hareket etmek üzere yola çıkacak, ancak hava koşulları yine engel olursa, yönetim TFF'den müsabakanın ertelenmesini talep edecek. Alternatifler arasında Kahramanmaraş ya da Adana'ya uçma seçenekleri de var.



Kafilenin büyük ihtimalle Adana'ya uçup oradan kara yoluyla Gaziantep'e geçmesi bekleniyor.



Mehmet Ali Sabuncu

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