Durica: Kupayı istiyoruz Trabzonspor’un Slovak stoperi Jan Durica, adım adım ilerleyerek iyi bir takım birlikteliğine kavuşacaklarını söyledi.

Trabzonspor’un Slovak stoperi Jan Durica, adım adım ilerleyerek iyi bir takım birlikteliğine kavuşacaklarını söyledi.



Kulüp dergisine konuşan Durica, “Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuz iyileşiyor. Kariyerim boyunca bu kadar uzun süren bir kupa serüveniyle karşılaşmamıştım. Bu zamana kadar hep eleme usulü maçlar oynadım. Bu maçlar ligi nasıl etkiler bilmiyorum ancak kupayı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz” dedi.

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