"Daha fazla destekle daha üst noktalara gelebiliriz" Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesini Spor Toto 3. Lig’de temsil eden Kızılcabölükspor, gruplara kalmayı başardığı Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Trabzonspor’a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda yarın Trabzonspor’la karşılaşacak Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesinin Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor’un basın sözcüsü Ahmet İlem, "Hedefimiz 7-8 yıl aradan sonra Denizli’ye Süper Lig takımı getirmekti, bunu başardık." dedi.



İlem, yaptığı açıklamada, 2009-2010 sezonunda Denizli ikinci amatör kümede mücadele etmeye başladıktan sonra üst üste dört şampiyonlukla profesyonel lige çıktıklarını bildirdi.



Dört sezondur 3. Lig’de yer aldıklarını belirten İlem, "Sezona kötü başladık ama şu an için durumu toparladık ve ilk 7 içindeyiz. Devre arasında

yapılabilecek takviyelerle ikinci yarıya daha iyi başlayacağımızı, bu sezon en azından play-off oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.





Ahmet İlem, Ziraat Türkiye Kupası’nda üç ön eleme turunun ardından grup aşamasına kaldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Gruplarda hedefimiz en azından iki büyük Süper Lig takımını buraya getirebilmekti. İkinci torbadan Trabzonspor’u istiyorduk öyle oldu. Birinci torbadan da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımları istiyorduk, Konyaspor geldi ama yine iki Süper Lig takımıyla maç yapacağız. Hedefimiz 7-8 yıl

aradan sonra Denizli’ye Süper Lig takımı getirmekti, bunu başardık."



Kupada yarın Trabzonspor’la oynayacaklarını aktaran İlem, "Süper Lig takımıyla 3. Lig takımı karşılaşıyor ama hiçbir şey imkansız değil. İnşallah

oyuncular da ellerinden gelen mücadeleyi göstererek kazanma adına hamlelerde bulunacaklar. Tabii kazanırız kaybederiz orası maç sonunda belli olacak ama oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi gösterecekler. İnşallah en iyi şekilde Denizli’yi temsil ederiz." ifadelerini kullandı.





İlem, kulüp başkanı Osman Duran’ın Kızılcabölükspor ismini tüm Türkiye’ye duyurmak için var gücüyle çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye’deki profesyonel liglerdeki tek mahalle takımıyız. 3 bin nüfuslu bir mahallenin profesyonel ligde bir takımı var. Burada tüm halk bütünleşerek bu noktalara kadar gelindi. Daha fazla destekle daha üst noktalara gelebiliriz. İnşallah Denizli’den daha iyi destekler görerek takımı daha üst

liglere çıkarabiliriz."



Antrenör Kurtulmuş: "İyi futbol oynamak istiyoruz"



Yardımcı antrenör Seyfettin Kurtulmuş da kupada Atiker Konyaspor’un ardından Trabzonspor’la karşılaşacaklarını belirterek, "Futbolcularımız daha önce Süper Lig takımı ile üst düzey oyuncularla oynamadıkları için tabii heyecanlılar, motivasyonları iyi. Onlar için bu bir şans. Böyle bir şansı yakalamışken de keyfini çıkartmak ve iyi futbol oynamak istiyoruz." dedi.



Futbolculardan Emir Can Sayar, Süper Lig takımı ile oynamanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "İnsan bir anda mutlu oluyor. Hedefimiz grupta da en iyi sonucu alıp, bir üst tura çıkmak." diye konuştu.



Kerim Bölük ise Ziraat Türkiye Kupası’nda üst liglerden takımlarla karşılaşmanın güzel olduğunu, gruplarda mücadele etmelerinin tesadüf olmadığını kaydetti.



AA