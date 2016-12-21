Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Bucaspor'un korkusu yok

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 21 puanla 10'uncu sırada bitiren Bucaspor geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu bu sezon yaşamıyor.

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Sarı lacivertliler 2015-16'nın ilk yarısını 16 puanla 17'nci sırada tamamlarken, bu sezon ise devreyi orta sıralarda bitirdi. Tehlikeli bölgenin 5 puan önünde olan Bucaspor'un play off hatıyla ise arasındaki fark 10 puan. Başkan Çetin Kayışlı, küme düşmeyle ilgili bir tereddütlerinin olmadığını belirterek, "Amacımız ikinci yarıda toparlanarak ilk 5'i zorlamak. Bunu başarabilecek teknik ekip ve futbolcu kadromuz var. Yarışı hiçbir zaman bırakmayacağız" yorumunu yaptı.

Bucaspor'da 56 bin TL alacağını tahsil edemediği için Federasyon'a başvurarak kulübe ihtarname gönderen stoper Adil'in kadro dışı bırakılması bekleniyor. Yönetimin sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmayan Adil'in geri adım atmaması halinde Antalya kampına götürülmeyeceği belirtildi. Mukavelesi sezon sonunda bitecek genç savunmacının parası ödenerek ara transferde serbest kalması engellenecek. Öte yandan Anadolu Üsküdar maçında taraftarının 5'inci kez kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bucaspor, Keçiörengücü'nü konuk edeceği ikinci yarının ilk randevusunu büyük ihtimalle seyircisiz oynayacak.

Onur Atış - DHA
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Bucaspor'un korkusu yok