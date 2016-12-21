Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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"Bize her gün Trabzon" ajandası

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarına kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, gerek Türkiye gerekse Trabzonspor Kulübü olarak zor bir yılın geride bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının beklentilerin çok uzağında geçtiği  vurgulanarak, "Acının, hayal kırıklıklarının, karamsarlığın yılıydı. Peki ya 2017? Yeni yıl, yeni umutlar ve düş demek. Hayal etmeyi, hayallerin peşinden gitmeyi ve dahası, ısrar ve inatla Trabzonspor demeyi hatırlamamız gerek." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor’un 2017 yılında 50. yaşını kutlayacağı anımsatılan  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, yeni yılda her bir gününüz ’Trabzonspor’la dolsun’ diye özel bir ajanda hazırladık. Kulübümüzün yarım asırlık ömrüne sığdırdığı nice zaferlere selam duran çok özel bir çalışma bu. İçinde tarihimizden unutulmaz hatıraları,  maçları ve her biri  efsane mertebesine yükselmiş çok değerli futbol  kahramanlarımızı bulacaksınız. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak bir seçki sadece. 2017’nin umutlarımızın yeniden yeşerdiği, hayallerimizin gerçeğe eriştiği güzel bir yıl olması dileğiyle."
Trabzonspor

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Trabzonspor
"Bize her gün Trabzon" ajandası