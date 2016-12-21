Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Yorum Yaz
A+ A-
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantepspor ile Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışan Aras Özbiliz ve Anderson Talisca katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda ve sahada rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş

Beşiktaş Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Beşiktaş
Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı