Avustralya Açık’ta para ödülüne zam Sezonun ilk "grand slam" tenis turnuvası Avustralya Açık’ın para ödülü, 50 milyon Avustralya dolarına çıkarıldı.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, gelecek yıl 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın para ödülünün yüzde 14 artırılarak toplamda 50 milyon Avustralya dolarına (Yaklaşık 127 milyon lira) yükseltildiği belirtildi.



Yeni düzenleme ile teklerde şampiyonluğa ulaşan tenisçiler, turnuvadan 3,7 milyon Avustralya doları (Yaklaşık 9,5 milyon lira) kazanacak. Avustralya Açık’ta para ödülündeki en yüksek artış ise yüzde 30’la eleme ve ilk tur maçlarını kaybeden tenisçiler için yapıldı.



Özelikle ilk turlarda mücadele eden sporculara yapılan yüksek zam ile teniste son dönemde artan yasa dışı bahis ve şike iddialarının önüne geçilmesi

planlanıyor.



AA