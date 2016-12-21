Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor (2017)

2016 - 2017 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemine az bir süre kala heyecan dorukta. Türkiye ve Dünya'da yapılacak transferler şimdiden merak konusu. Peki ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Tüm detaylar haberimizde...

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Transferde gözler Ocak ayına çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri ile alt liglerde ara transfer döneminin yine hareketli geçmesi bekleniyor.

Ara transfer dönemi başlamadan bile şimdiden bir çok isim ve iddia söz konusu. Ancak Türkiye'de Ocak ayı ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek futbol severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak Çarşamba 2017 tarihinde başlayıp, 31 Ocak Salı 2017 tarihinde sona erecek.

Avrupa'nın önemli liglerinde ara transfer dönemi

Almanya   1 Ocak - 31 Ocak
Fransa      1 Ocak - 1 Şubat
İspanya     2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere     1 Ocak - 1 Şubat
İtalya        3 Ocak - 1 Şubat

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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor (2017)