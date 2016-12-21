Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor (2017) 2016 - 2017 ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemine az bir süre kala heyecan dorukta. Türkiye ve Dünya'da yapılacak transferler şimdiden merak konusu. Peki ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? Tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri ile alt liglerde ara transfer döneminin yine hareketli geçmesi bekleniyor.



Ara transfer dönemi başlamadan bile şimdiden bir çok isim ve iddia söz konusu. Ancak Türkiye'de Ocak ayı ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek futbol severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak Çarşamba 2017 tarihinde başlayıp, 31 Ocak Salı 2017 tarihinde sona erecek.



Avrupa'nın önemli liglerinde ara transfer dönemi



Almanya 1 Ocak - 31 Ocak

Fransa 1 Ocak - 1 Şubat

İspanya 2 Ocak - 1 Şubat

İngiltere 1 Ocak - 1 Şubat

İtalya 3 Ocak - 1 Şubat



SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN Transferde gözler Ocak ayına çevrildi.ve diğerkulüpleri ile alt liglerdenin yine hareketli geçmesi bekleniyor.başlamadan bile şimdiden bir çok isim ve iddia söz konusu. Ancak Türkiye'dene zaman başlayacak ve ne zaman bitecek futbol severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi2017 tarihinde başlayıp,2017 tarihinde sona erecek.Almanya 1 Ocak - 31 OcakFransa 1 Ocak - 1 Şubatİspanya 2 Ocak - 1 Şubatİngiltere 1 Ocak - 1 Şubatİtalya 3 Ocak - 1 Şubat