Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor (2017)

Transferde gözler Ocak ayına çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri ile alt liglerde ara transfer döneminin yine hareketli geçmesi bekleniyor.
Ara transfer dönemi başlamadan bile şimdiden bir çok isim ve iddia söz konusu. Ancak Türkiye'de Ocak ayı ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek futbol severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak Çarşamba 2017 tarihinde başlayıp, 31 Ocak Salı 2017 tarihinde sona erecek.
Avrupa'nın önemli liglerinde ara transfer dönemi
Almanya 1 Ocak - 31 Ocak
Fransa 1 Ocak - 1 Şubat
İspanya 2 Ocak - 1 Şubat
İngiltere 1 Ocak - 1 Şubat
İtalya 3 Ocak - 1 Şubat
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