Antalyaspor, Robinho'nun peşinde Antalyaspor, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi.

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'de'lu kadrosuyla dikkati çeken, bir dünya yıldızını daha transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor yönetiminin 'Brezilyalı ses getirecek yıldız' diye adlandırıp isim belirtmek istemediği futbolcununolarak bilinen 32 yaşındakiolduğu öğrenildi. Yöneticilerin transferi tamamlamak istedikleri, yıldız futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Teknik direktör'ın da kadrosunda istediği ifade edilen Brezilyalı Robinho,gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde'da devam ediyor.