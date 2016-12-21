Antalyaspor, Robinho'nun peşinde

Spor Toto Süper Lig
'de Samuel Eto'o
'lu kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor
, bir dünya yıldızını daha transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor yönetiminin 'Brezilyalı ses getirecek yıldız' diye adlandırıp isim belirtmek istemediği futbolcunun Robinho
olarak bilinen 32 yaşındaki Robson de Souza
olduğu öğrenildi. Yöneticilerin transferi tamamlamak istedikleri, yıldız futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
'ın da kadrosunda istediği ifade edilen Brezilyalı Robinho, Real Madrid
, Manchester City
, Milan
gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro
'da devam ediyor.
Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)
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