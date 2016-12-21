Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Antalyaspor'dan Eto'o ile Serdar 'Yıldızlar Karması'nda

Spor Toto Süper Lig'deki takımların, terör saldırılarına karşı düzenleyeceği 'Yıldızlar Karması' dayanışma maçında, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o ile Serdar Özkan forma giyecek.

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Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol kulüpleri, birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla BJK Vodafone Arena'da perşembe günü saat 20.00'da 'Yıldızlar Karması' adıyla dayanışma maçı oynanacak. Karşılaşmadan elde edilecek gelir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracığıyla bağışlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Maçta, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden yerli ve yabancı birer futbolcu forma giyecek. Antalyaspor'dan Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o ile Serdar Özkan'ın yer alacağı organizasyona, teknik direktör Rıza Çalımbay da katılacak. Başkan Ali Şafak Öztürk'ü temsilen de etkinliğe asbaşkan Bora Terzioğlu gidecek.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
Antalyaspor

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Antalyaspor'dan Eto'o ile Serdar 'Yıldızlar Karması'nda