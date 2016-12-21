Amedsporlu Şehmus Özer kimdir? Amedsporlu Şehmus Özer'in iki gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. 5 gün önce Fenerbahçe'ye gol atan 36 yaşındaki Şehmus Özer Türkiye Lig'lerinde bir çok kulüpte forma giymişti. Peki Şehmus Özer kimdir? İşte hayatından satırbaşları...

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Amedsporlu Şehmus Özer hayatını kaybetti

Amedspor kaptanıtrafik kazasında hayatını kaybetti. Tecrübeli futbolcudan iki gündür haber alınamıyordu. Malatya'dan Mardin'e gittiği sırada uçuruma yuvarlanan'in arabası ve cesedi bulundu. Şehmus 5 gün önce Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye gol atmıştı. Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren 36 yaşındaki futbolcu bir çok kulüpte forma giymişti.Şehmus Özer, 10 Mayıs 1980 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerine Erganispor'un altyapısında başlayan Şehmus Özer, 1998'de profesyonel kariyerine başlayan imzayı atarak as takıma katılmıştır.As takımda ilk karşılaşmasına 29 Ağustos 1998'de oynanan Yüksekova Belediyespor maçında çıktı. Performansı ile dikkat çeken oyuncu Yeni Malatyaspor'a ve ardından Malatyaspor'a transfer oldu.Malatyaspor'la geçirdiği ilk sezonda Play-Off'u kazanarak Süper Lig'e yükseldi ve Süper Lig'de 4 karşılaşmada forma şansı buldu. Ardından 1. Lig takımlarından olan Kayserispor'a kiralandı.Sezonun sonunda Gümüşhanespor'a ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçen Şehmus Özer, 4 sezon boyunca ilk 11'de forma giydi ve 119 maçta 43 gol attı.2007-2008 sezonunda Karşıyaka'da ve 2008-2010'da Altay'da oynadı.2010-2011 sezonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu ve sezon sonu Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Fakat Süper Lig kadrosunda kendisine şans bulamadığı için serbest bırakıldı.Serbest kalmasıyla 2011-2012 transfer döneminde Akhisar Belediyespor'a transfer oldu ve ardından Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Bir süre forma giydikten sonra 2013-2014'te yeniden Altay'a transfer olan Şehmus, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amedspor'a transfer oldu ve 3 sezonda 86 maçta 35 gol attı.19 Aralık 2016 tarihinde Malatya'da katıldığı bir düğünden çıkıp Mardin'e dönerken Elazığ-Gözeli yolu üzerinde aracıyla uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.