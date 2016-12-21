Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...

TESADÜFEN GÖRDÜLER
Skorer'de yer alan habere göre, Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş...
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Amedsporlu Şehmus Özer kimdir?
Fotoğraf: DHA
OTOPSİDEN KAHREDEN SONUÇ ÇIKTI
Yapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.
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