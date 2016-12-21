Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay... Trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor kaptanı Şehmus Özer'le ilgili üzücü bir detay belirlendi...

TESADÜFEN GÖRDÜLER

İlişkili Haber

Amedsporlu Şehmus Özer kimdir?

OTOPSİDEN KAHREDEN SONUÇ ÇIKTI

İlişkili Haber

Amedspor - Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi

Kendisinden 2 gündür haber alınamayan, dün Elazığ'da uçuruma yuvarlanmış otomobilinin içinde cesedi bulunankaptanı Şehmus Özer'in (36) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı.Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş...Fotoğraf: DHAYapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.