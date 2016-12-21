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Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Amedspor kaptanı Şehmus Özer'le ilgili üzücü bir detay belirlendi...

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:10 Yorum Yaz
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Kendisinden 2 gündür haber alınamayan, dün Elazığ'da uçuruma yuvarlanmış otomobilinin içinde cesedi bulunan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in (36) ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

TESADÜFEN GÖRDÜLER

Skorer'de yer alan habere göre, Özer'in aracının uçuruma yuvarlandıktan sonra uçurumun dibindeki bir çukura düştüğü, bu yüzden yoldan geçenler tarafından görülmesinin zorlaştığı da belirlendi. Özer'in aracını kazadan 2 gün sonra olay yerinden geçenler tesadüfen görerek polise haber vermiş...
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Amedsporlu Şehmus Özer kimdir?



Fotoğraf: DHA

OTOPSİDEN KAHREDEN SONUÇ ÇIKTI

Yapılan ilk ön otopside Özer'in yaralandıktan sonra donarak öldüğü tespit edildi. Özer'in ailesi Elazığ Adli Tıp Kurumu'ndan bugün cenazeyi teslim alarak Diyarbakır'a götürecek. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.

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Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...