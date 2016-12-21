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Amedsporlu Şehmus Özer hayatını kaybetti

Amedspor kaptanı Şehmus Özer, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

21 Aralık 2016, Çarşamba 12:35 Yorum Yaz
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Amedspor'un deneyimli kaptanı Şehmus Özer'den 2 gündür haber alınamıyordu. 20 Aralık Salı günü katıldığı düğün sonrası Malatya'dan Mardin'e dönerken uçuruma yuvarlanan Özer'in arabası ve 36 yaşındaki futbolcunun cesedi bulundu.

Amedspor Kulübü, vahim olayı Facebook sitesinden duyurdu.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 gün önce Fenerbahçe filelerini havalandıran Şehmus Özer, futbol hayatında Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor, Altay formaları giymişti.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2014 yılından bu yana Amed Sportif’te forma giyiyordu.

Ömer Necati Albayrak
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Amedsporlu Şehmus Özer hayatını kaybetti