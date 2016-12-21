Amedsporlu Şehmus Özer hayatını kaybetti

Amedspor Kulübü, vahim olayı Facebook sitesinden duyurdu.
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Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünde yürek dağlayan detay...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 gün önce Fenerbahçe filelerini havalandıran Şehmus Özer, futbol hayatında Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor, Altay formaları giymişti.
36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2014 yılından bu yana Amed Sportif’te forma giyiyordu.
Ömer Necati Albayrak
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