21 yaşındaki Alman futbolcu boynundan vuruldu

Dynamo Dresden Kulübü, futbolcusunun vurulduğunu resmi internet sayfasından duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada, “Aldığımız haberle sarsıldık. Tüm Dynamo camiası Marc’ın ve ailesinin yanında. Bize ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız” denildi.
POLİS ROBOT RESİM ÇİZDİ
Cinayetle sonuçlanan soygunla ilgili soruşturma başlatan Wiesbaden Savcısı Oliver Kuhn, “Zanlıyı yakalatacak güçlü bir delil elimizde henüz yok. Cinayette hangi silahın kullanıldığını da bilmiyoruz” dedi. Savcılık, yaralı Marc Wachs ve dayısının sağlık durumlarının elvermemesi nedeniyle bilgilerine de henüz başvuramadı. Polis, soygun amaçlı girdiği dükkanda bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de ağır yaralayan soyguncunun robot resmini çizdi.
Kaynak: Hürriyet- Ali Varlı