21 yaşındaki Alman futbolcu boynundan vuruldu Alman İkinci Bundesliga ekiplerinden Dynamo Dresden’in futbolcusu 21 yaşındaki Marc Wachs, soygun sırasında vuruldu.





Lige verilen ara nedeniylekentinden memleketi’a giden, dayısının gazete bayi dükkanına uğradı. Dayısını ve halasını ziyaret ettiği sırada dükkana giren kimliği belirsiz soyguncu, üçüne de ateş etti. Futbolcunun 59 yaşındaki halası, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla hayatını kaybederken, 63 yaşındaki dayısı ise yaralandı. Boynundan vurulan genç futbolcu ise ağır yaralandı. Ameliyata alınan Wachs’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı., futbolcusunun vurulduğunu resmi internet sayfasından duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada, “Aldığımız haberle sarsıldık. Tüm Dynamo camiası Marc’ın ve ailesinin yanında. Bize ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız” denildi.Cinayetle sonuçlanan soygunla ilgili soruşturma başlatan Wiesbaden Savcısı Oliver Kuhn, “Zanlıyı yakalatacak güçlü bir delil elimizde henüz yok. Cinayette hangi silahın kullanıldığını da bilmiyoruz” dedi. Savcılık, yaralı Marc Wachs ve dayısının sağlık durumlarının elvermemesi nedeniyle bilgilerine de henüz başvuramadı. Polis, soygun amaçlı girdiği dükkanda bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de ağır yaralayan soyguncunun robot resmini çizdi.Kaynak: Hürriyet- Ali Varlı