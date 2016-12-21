Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

21 yaşındaki Alman futbolcu boynundan vuruldu

Alman İkinci Bundesliga ekiplerinden Dynamo Dresden’in futbolcusu 21 yaşındaki Marc Wachs, soygun sırasında vuruldu.

21 Aralık 2016, Çarşamba 14:27 Yorum Yaz
A+ A-
Lige verilen ara nedeniyle Dresden kentinden memleketi Wiesbaden’a giden Marc Wachs, dayısının gazete bayi dükkanına uğradı. Dayısını ve halasını ziyaret ettiği sırada dükkana giren kimliği belirsiz soyguncu, üçüne de ateş etti. Futbolcunun 59 yaşındaki halası, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla hayatını kaybederken, 63 yaşındaki dayısı ise yaralandı. Boynundan vurulan genç futbolcu ise ağır yaralandı. Ameliyata alınan Wachs’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Dynamo Dresden Kulübü, futbolcusunun vurulduğunu resmi internet sayfasından duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada, “Aldığımız haberle sarsıldık. Tüm Dynamo camiası Marc’ın ve ailesinin yanında. Bize ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız” denildi.

POLİS ROBOT RESİM ÇİZDİ

Cinayetle sonuçlanan soygunla ilgili soruşturma başlatan Wiesbaden Savcısı Oliver Kuhn, “Zanlıyı yakalatacak güçlü bir delil elimizde henüz yok. Cinayette hangi silahın kullanıldığını da bilmiyoruz” dedi. Savcılık, yaralı Marc Wachs ve dayısının sağlık durumlarının elvermemesi nedeniyle bilgilerine de henüz başvuramadı. Polis, soygun amaçlı girdiği dükkanda bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de ağır yaralayan soyguncunun robot resmini çizdi.

Kaynak: Hürriyet- Ali Varlı


x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Avrupa'dan Futbol
21 yaşındaki Alman futbolcu boynundan vuruldu