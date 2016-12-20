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Yüzyılın takımı Real

2016 yılını 3 kupayla kapatan Real Madrid, 21. yüzyıla finaller açısından damgasını vurdu. Los Galacticos, bu süreçte oynadığı 9 finalin hepsini kazanmayı başardı. Marca Gazetesi de dünkü manşetini buna ayırıp, ‘9-0’ başlığını attı.

21 Aralık 2016, Çarşamba 10:29 Yorum Yaz
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İspanyol devi Real Madrid, 2000’li yıllara damgasını vuran takım olmayı başardı. Madrid’e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, dünkü manşetinde buna vurgu yaptı. Son olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Japon ekibi Kashima’yı mağlup ederek bir kez daha şampiyonluğa uzanan Real, böylece 2002 yılından beri oynadığı 9 finalin tamamını kazanmayı başardı.

Marca da, Los Galacticos’un bu dönem içinde oynadığı finallerin kupa sevinçlerini birinci sayfasına tek tek koyup, ‘9-0’ başlığını attı. 2002’de o zaman, şu anki teknik direktörü Zinedine Zidane’in oyuncu olarak yer aldığı takımla Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götüren İspanyol temsilcisi, sonrasında derin bir sessizliğe gömüldü ve  2014 yılının ardından ise toplamda kaldırdığı  9 kupanın 6’sını bu dönemde elde etti.

37 maçtır yenilmiyor

Zidane yönetiminde 2016 yılında 3 şampiyonluk (Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası) yaşayan Real, bu süreçte sadece 2 mağlubiyet yaşarken, kulubün 34 maçlık yenilmezlik rekorunu 37 maça çıkardı.  Kendileri adına bu yılın çok iyi geçtiğini belirten Zidane, “Acı çektik ama yıkılmadan kazanan taraf olduk. Yeni yılda da daha büyük başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.
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Yüzyılın takımı Real