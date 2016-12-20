Yazık değil mi! 10 Aralık’ta Türkiye’yi yasa boğan patlamalarda 37’si polis, 8’i sivil 45 vatandaşımız şehit oldu. 154 vatandaşımız da yaralandı. Acımız taze, acımız büyük... Bundan sonra böyle acılar yaşamamak tek temennimiz... Fakat işin bir de diğer boyutu var. İsterseniz ona bakalım; O gün, o maç için görev yapan polislerin durumuna...

Kanun gereği sadece 400’ü 70-80 TL almaya hak kazandı. Kalan 1550’si tek kuruş alamayacak. Ve bu çocuklardan birçoğu şehit, gazi oldu. Para-pul değil mesele! Mesele gencecik fidanlarımıza hakkını teslim etmek... Aşağıda bütün maddeler yazılı... Bizler şimdi devletimize, hükümetimize, siyasi partilerimize, Spor Bakanımız’a ve elbette Türkiye Futbol Federasyonumuz’a sesleniyoruz. Bu kanun maddesini değiştirin lütfen...



10 Aralık’ta Beşiktaş’taki patlamada içimiz yandı. 37’si polis, 8’i sivil olmak üzere, toplam 45 şehidimiz var. Yanı sıra 154 yaralının tedavisi sürüyor ve yaralılardan 100’den fazlası da yine emniyet mensubu... Günler geçtikçe bilançonun ağırlığı artıyor. 15 Aralık Perşembe günü tüm satış gelirini, bu elim olayda hayatını kaybeden şehitlerimizin ailelerine yollayan Fanatik, bu kez, olaya çok farklı bir pencereden bakıyor.



Derbi statüsü uygulandı



Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi yapılan İl Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda alınan karara göre; bu karşılaşmada ‘derbi statüsü’ uygulandı. Çünkü iki kulüp arasında geçmişte yaşanan olaylar dikkate alındı ve konuk kulüp taraftarının da yıllar sonra maça geleceğine dikkat çekilerek, güvenlik önlemlerinin üst seviyede alınması kararlaştırıldı. Buna göre maç günü stat içi ve çevresinde 1200 özel güvenlik görevlisinin görev yapması sağlandı. Bu rakam baz alınarak, İstanbul Valiliği’nden de 400 polis istendi. Neden 400 polis? Çünkü 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanun ve Yönetmeliği uyarınca; maç günü görev yapacak özel güvenlik sayısının üçte biri kadar polisin bulunması gerekiyordu.



İşte o madde:



6222 nolu kanun, Saha Güvenliği, Madde 6 (1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.



Görevli olmayanlar da...



(3) Spor kulüpleri, bu kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır.



Normalin iki katı harcırah



Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.



İstanbul Valiliği; derbi statüsünde görülen bu maçta, 400 polisin yetersiz kalacağına hükmetmiş ve maç günü 1950 polisin görev yapmasına karar vermiştir. Böylece İl Emniyet Müdürlüğü de, maçın sorunsuz başlaması ve bitmesi için ekstradan 1550 polisi daha görevlendirmiştir.



Peki bu polislerin kaçı, bu görev için ne kadar ücret alıyor?



İşte o madde:



6222 nolu kanun, Saha Güvenliği, Madde 7 (1) İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ile il ve ilçe jandarma komutanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müsabaka güvenlik amirinin görevlendirilmesini sağlamak.

b) Kulübün müsabakadan en az beş gün önceki başvurusu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakadan en az üç gün önceki talebi üzerine en üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarıyla ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi yerine il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek şekilde görevde olmayan genel kolluk görevlisi görevlendirmek ve bu şekilde görevlendirilen genel kolluk görevlilerinin müsabaka güvenlik amirinin talimatları doğrultusunda görev yapmasını sağlamak. (Bu da sadece Süper Lig’dekilerin para aldığının karşılığı...)



Madde 7, (1) b- şıkkı uyarınca; O gün, 1950 polis, izin gününde veya görevi bulunmayan bir gün veya saatte, Vodafone Arena Stadı’nın içi ve çevresinde görev yaptı.



Diğerlerinde kuruş yok



Madde 6, (3) şıkkı uyarınca; O gün, bu polislerden sadece 400’ü 70-80 TL arasında harcırah almaya hak kazandı. İzin günü veya izin saatinde ekstradan görevlendirilen 1550 polis, hiçbir ücret almadı.

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Üstelik; bu maddeler sadece Türkiye Süper Ligi’ni kapsıyor. Yani alt liglerde, basketbol, voleybol ve diğer amatör branşlarda görev alan hiçbir emniyet mensubu, hiçbir şekilde ücret almaya hak kazanamıyor.



Hâl böyleyken, dram daha da büyüyor. Elbette kanunlara saygımız var ve demokrasi ile yönetilen ülkelerde her vatandaş kurallara bağlı yaşamalıdır. Fakat bu elim olayın ardından, bazı maddelerin sorgulanması ve siyasi iradenin de katkısıyla bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.



Gazilerimizi düşünelim



Çünkü, o gün bu maç için oraya gönderdiğimiz ve 400’üne 70-80 TL, 1550’sine ise 1 kuruş dahi vermediğimiz o gencecik emniyet mensuplarından 36’sı şehit oldu. Böyle durumlarda hep şehitleri konuşuyoruz, fakat bir de gazilerimiz var elbette.. Ve bu gencecik çocuklardan belki de büyük çoğunluğu, hayatının geri kalan kısmında büyük zorluklar içinde yaşayacak.



Burada sorun Valilik’te ya da Emniyet Müdürlüğü’nde değil... Çünkü iki kurum da sorunsuz bir gün yaşanması için ne gerekiyorsa onu yaptı.



Hak ettiklerini alsınlar



Burada sorun TFF ya da kulüplerimizde değil. Çünkü kanun maddesi ne diyorsa onu yaptılar ve kanun neye hükmediyorsa onun karşılığı olan ücreti ödediler.

Burada sorun ya da eksiklik, malesef kanunumuzda...



Devletimize, hükümetimize, siyasi partilerimize, Spor Bakanımız’a ve elbette Türkiye Futbol Federasyonumuz’a, kulüplerimize ve tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu kanun maddesini düzeltin lütfen.



Sabahtan akşama dek görev yaptırdığımız emniyet güçlerimiz, en azından hak ettiğini alsın.

